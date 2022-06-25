珍寶海鮮舫的命運牽動港人心，早前因為船東的聲明指出，珍寶海鮮舫在南海遭遇風浪傾側，因海域水深千米，難以打撈，全世界都以為海鮮舫已經沉沒，不勝唏噓。詎料事件有戲劇性轉折，經海事處追問後，船東施施然表示，海鮮舫目前與遠洋拖船「JAEWON 9」仍在西沙群島一帶水域海面，因傾覆入水，船底朝天，船東會繼續跟進處理。

以為死咗，結果死唔去，當然也算是好事，但若要將海鮮舫扶正，即使技術上不難做到，也必須投入大量人力物力。船東早就明言，沒有旅客訪港，海鮮舫無法經營，政府原答允交由海洋公園保育，惟各方面也自身難保，林鄭更公然反口縮沙，海鮮舫才落得黯然離港的下場。試問在這樣的情況下，還會有人願意花錢打救嗎？外界質疑有人存心希望海鮮舫「沉屍怒海」一了百了，雖沒有真憑實據，但即使真的又如何？

須知海鮮舫為私人擁有，船東要將海鮮舫賣掉、劏掉、棄掉，俱是個人自由，與他人何干？要怪就怪林鄭下巴輕輕，年前揚言將海鮮舫納入「躍動港島南」計劃，交由海洋公園活化，然而事與願違，今時今日海洋公園也要攤大手板問政府要錢續命，自然再無能力活化一艘在在需財的舊船。倘林鄭還有一點良心，好應該運用公帑打救，但她明知自己冇得撈，多一事不如少一事，遂改口「不能勉強用大量公帑介入」。寧願耗費數十億元公帑供養無惡不作的假難民，也不願為保育做半點好事，官字兩個口，信焉。

說到底，萬般皆是命，半點不由人。珍寶海鮮舫在公海載浮載沉，就像香港沒落的縮影。今日的香港日薄西山，由國際航空樞紐到國際金融中心地位皆不保，不知何去何從，恐怕很快就會淪為中國一個三流城市矣。