美國貿易代表戴琪始終口硬，近日美利堅通貨膨脹熾烈，白宮早已按捺不住，亟欲大幅刪減對中國加徵的關稅，國會就此事諮詢相關官員，戴琪卻堅持己見，反對向中國屈服。這位商貿鐵娘子認為，美國的通脹早晚會過去，但中美的貿易紛爭，卻關乎未來數十年的利益，故不應捨遠圖近。

戴琪怕是在象牙塔內困得太久，渾不知人間何世。打開中美兩國的貿易帳簿，美方的數字是一片血紅，貿易戰愈打下去，美利堅對中國的逆差就拉得愈闊。事實證明，雙方勝負已分，再糾纏下去，只會徒然讓白宮丟臉。

這位鐵娘子只能慨嘆生不逢時，她在任期間，偏巧碰上現任中國領導人習近平。習主席甫一上台，就以勇於「打鐵」為己任，更曾拋下豪言，說「打鐵還需自身硬」。現屆中國的領導班子也是說到做到，這幾年下來，不停揮動大錘，把鐵條打得叮噹作響，面對來自加拿大、印度、澳洲的挑戰，咱們的反擊毫不含糊，着着都能打到點子上去，而中國最大的對手是美國，你認為我們的大錘子，能饒得過來自美利堅的商貿鐵娘子嗎？

不過，哪怕戴琪再想撐下去，相信她的主子，也就是白宮主人拜登，肯定不依。老人家剛從單車上摔了下來，腿腳想必不如昔日般利索，就算企圖挺着站下去，大抵也挺不了多久。

因此，拜老頭定然會盡快削減對華的關稅，他也不必擔心面子上掛不住，儘管推說是上任總統特朗普因鹵莽行事，才會留下偌大的弊政，如今撥亂反正，正是適當其時。

特朗普至今仍是拜登的死敵，拜老頭正好趁機損對方一損，這兩老間的爭端，相信會比電影更好看。