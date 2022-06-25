美國有智庫出版新書指拜登政府就大陸一旦武力攻台所作的準備，可能是完全錯誤的，因為若美中開戰，戰事將比美國官員預計的時間還要持久。中美國運正東升西降，若打消耗戰對誰更有利呢？

國際關係現實主義理論大師米爾斯海默月前指出，美中冷戰比美蘇冷戰更有可能演變成戰爭，皆因台灣是箝制中國大陸海空軍在第一島鏈的重要資產，有莫大的戰略價值，而放棄台灣將令日本等亞洲盟國對美國不再存有希望，所以美國會不惜一戰。然而，據上述智庫的資深研究員分析，若美方成功擊退大陸，陸方決不會就此作罷，因為統一是大陸的必然要求，戰爭將會曠日持久。

其實新加坡建國總理李光耀早年已作出批語：「在台灣問題上，美國是否準備付出中國願意付出的代價？請記住，如果台灣在他執政期間失去，沒有一位中國領導人能繼續掌權。」他認為中國的戰意將令美國自討苦吃、踢到鐵板，「即使中國在第一輪打輸了，也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利，這對美國來說不值得。」

既然美國無法收拾中國，那麼對華府而言，最佳的台灣策略從來就不應是大講「協防台灣」又或將「台灣是中國一部分」、「不支持台獨」等表述動輒刪去，為中美帶來嫌隙，而是維持台海現狀，不讓戰爭弄假成真。惟其如此，才可繼續透過目前仍是超級大國的霸凌優勢，擺弄西方與日本、南韓等國家，再加上操縱美元、左右世界經濟，就算無法重創競爭對手，也能夠多做幾年的「世界一哥」。反觀戰爭一旦開打，美國國運勢必急轉直下，不使用核武亦無法速戰速決，那就只有變成「俄烏戰爭2.0」的一途。對台問題走錯一步，將賠上花旗國運，成就了新的大國崛起。