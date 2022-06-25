還有6天，香港在第6屆政府就職後展開新的歷史一頁。7月1日這天，也是香港回歸祖國25周年的大日子，但如果做一個調查，問百姓對政府換屆高興些，抑或覺得回歸25年高興些，答案必是前者。無他，5年來太水深火熱了！人們都盼望以忠誠和結果為承諾的李家超及其團隊能像摩西那樣，帶領港人「走出紅海」，再創新天，希望都寄託在21世紀香港「出埃及記」。

近數周以來，「好打得」變「好講得」，不甘寂寞「王婆賣瓜」，逢請必到，逢到必講，逢講必自誇，天天講變天天「誇」，自暴其醜，被電視主持人奚落，自取其辱。天天「誇」，土地房屋、北部都會、勞工福利等都歸「前人種樹，後人乘涼」。天天講變天天「卸」，修例失敗賴主事官員解說不力，暴動奪權賴對國際複雜鬥爭認識不深。俗話說：「人之將死，其言也善。」若用此看待香港政治領袖的退場，便是誤判了，「死雞撐飯蓋」才貼切。

毛澤東有一句治黨治國名言：「歷史的經驗值得注意。」回望過去5年，林鄭政府管治的失敗教訓，立法會有討論過嗎？議員敢提出這個議題辯論清楚嗎？香港政界有總結過嗎？有深入研究並展開討論嗎？愛國愛港陣營有深刻總結失敗教訓嗎？答案是完全沒有。內地徹底結束文革動亂，中共也深刻總結失敗教訓並重訂正確路線，那麼，香港的政界不辯論清楚，便讓「好講得」天天散播她自己的謬論和錯誤，後果便讓她的錯誤施政和錯誤思潮得不到徹底的剷除和消毒，繼續誤導公眾輿論，試問港人怎會對黑暴深惡痛絕？

不破不立。候任特首李家超若要成功帶領港人「出埃及記」，必須在理論和輿論上打消毒戰。消極防禦是難以收服人心的，只有明辨是非，才能齊心奮進。