近期本港新冠確診宗數再度上升，持續多日破千，而且出現酒樓爆發群組，懷疑感染變種病毒Omicron分支BA.2.12.1。港大感染及傳染病中心總監何栢良指升勢屬預期之內，香港處於復常階段，表列處所有秩序放寬。若市民已完成接種疫苗，相信對復常大方向影響不大。事實上，疫情已逾兩年，表列處所再不有秩序放寬，稍有風吹草動又收緊，再加上通關無期，對經濟復甦嘅打擊難以估計！

呢，一橋之隔嘅澳門，新一波疫情「來勢洶洶」，但其實不過日增一百多宗確診而已；澳門特首賀一誠喺23日宣布當日下午5時起禁堂食，以及關閉所有娛樂場所，賭場則不受影響。賀一誠就話不會「一刀切」關閉賭場，除咗之前有協議外，主要係涉及眾多員工，一定要保住本地僱員生計，惟政府都會評估，若必須暫停便一定會停。可見病毒可怕，而「冇飯開」亦令人擔憂！

澳門政府派錢一向大手筆及疏爽過香港，自2008年起，澳門政府已連續15年向市民豪派現金，澳門人口逾68萬，每年大約向市民派70多億澳門元！阿哥，依家抗疫要燒錢，好多夜總會唔係執笠就係停業，如果賭場都禁埋，即使庫房依家仍水浸，之但係坐食山崩，澳門賭業已大不如前，若然再禁，唔好話派錢，恐怕豆都冇粒你食！

各位，目前各國都在放寬入境限制以吸引遊客去消費，日本、南韓、新加坡、泰國等無不如此，香港人想外出旅遊嘅意欲大增，無奈出境容易入境卻相當麻煩，要強制入住檢疫酒店7日，而檢疫酒店卻一房難求！本報一直要求政府考慮居家隔離，希望新班子從善如流，畀港人歡歡喜喜出外消消悶，而外國旅客亦可來港消費振經濟！