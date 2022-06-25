「橋唔怕舊，最緊要有人受」，騙徒透過網絡世界，隱藏身份進行詐騙。筆者今年4月9日在本欄發表文章，提醒市民小心「刷單賺佣」求職騙局，促請執法部門加強宣傳和強力打擊網上騙案，把騙徒繩之以法，彰顯法治公義。很遺憾！至今仍然有很多市民誤墮「刷單賺佣」陷阱，被不法之徒騙取了畢生的血汗積蓄。

最近，本港揭發大量刷單員賺佣的騙案，由5月26日至本月20日，至少32人上當受騙，被騙走近430萬元款項，其中一名事主損失高達97萬元。

招聘「刷單員」的詐騙訊息充斥社交媒體，「刷單賺佣」求職騙局氾濫，騙徒通過社交平台、發短訊或電郵給受害人，虛構「刷單員」的工作，聲稱應徵者在網購平台購物以催谷銷量，可以按照購物金額抽佣。受害人被廣告標榜的「高佣金」、「不需學歷經驗」和「可在家工作」吸引，應徵成為「刷單員」。

騙徒手法不變，要求受害人在網購平台上將貨品放入購物車，再將購物車的截圖傳送給騙徒。騙徒再指示受害人將購物款項存入指定的個人銀行帳戶，但不是該網購平台的公司帳戶。在交易初期，騙徒會兌現承諾，將購物金額及佣金匯給受害人，令受害人信以為真。當受害人墊支更多金錢以作更大額的購物，騙徒在取得款項後便逃之夭夭。

最近，一名本地女子在社交平台回應陌生人發出的招聘訊息，充當網上刷單員，受害人最終受騙，共損失約62萬元。另外，一名女子近日收到招聘廣告短訊，事主擔任網上刷單員，按指示，多次將合共約60萬元存入對方指定的3個銀行戶口，她只獲騙徒發還約200元佣金。

根據《盜竊罪條例》第17條的「以欺騙手段取得財產罪」，任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，最高可處監禁10年。而按照《盜竊罪條例》第24條的「處理贓物罪」， 任何人處理贓物，即屬犯罪，最高可處監禁14年。

騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求。同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。

綜上所述，騙徒利用人的好奇心、同情心、賺快錢的心態，市民一不留神便容易中招，隨時損失慘重。敦促執法部門加強宣傳及盡快破案，把騙徒繩之以法。法庭必須嚴懲騙徒，才能起到阻嚇作用。