功夫茶：醫護荒愈演愈烈　引外援勿再拖延

香港公營醫療醫生人手長期嚴重短缺，這已不是甚麼新聞。事實上，有檢討報告推算本港醫生短缺問題最少持續至2030年，屆時全港將欠缺超過1,000名醫生。現實係，本港人口不斷老化，對醫療需求亦在不斷擴大，未來缺口可能更大，一個有為嘅政府理應想方設法解決醫護短缺問題，若一再拖延，受苦嘅只會係廣大市民，尤其係基層和長者。呢！醫管局對醫護人手流失嚴重表示憂慮，截至今年4月，指過去一年全職醫生流失率高達7.9%，即約500人，而全職護士流失更高達約2,600人。

本港長期醫生荒，原因多方面，近期由於移民潮，無疑又流失一批醫護，令緊絀嘅人手更雪上加霜。嗱！雖然立法會去年已通過修例，引入海外醫生以紓緩公院醫生人手荒，之不過進展緩慢，原定5月舉行嘅海外醫生執業資格試臨床試，醫委會宣布取消，話基於疫情嚴峻考慮云云，不過被質疑何以本港兩所大學嘅醫學院仍順利舉行畢業試，而海外醫生執業試就連番告吹，究竟醫委會嘅決定，係出於疫情嘅考慮，抑或基於保護本地醫生嘅利益呢？有議員直指取消執業試係「玩嘢」，批評咁只會惡化醫生短缺問題，仲叫政府同醫委會唔好攞市民生命嚟較飛！

嗱！都說「醫者父母心」，有句對醫生充滿使命感嘅宣言「視病猶親」，假設醫生都能幻想躺在病床上嘅係自己家人，就唔會以保護本地醫生嘅利益為前提，而坐視病人排專科過長而等到死都未做到手術，有患低血壓嘅婆婆甚至淒然話，排期時間過長，可能冇下一次見面！各位，醫委會諸公如果視病猶親，以病人利益為依歸，理應痌瘝在抱，去除成見，全面支持引入合資格海外醫生喇！

醫管局眼見醫護人手不足已去到臨界點，推出一連串挽留員工政策，早前宣布延長退休年齡至65歲，據云初見成效，已有數百員工延遲退休；此外，又通過低息置業貸款計劃，員工只要工作滿3年，便可申請。之不過，講乜計劃都係其次，最緊要係快啲引入外援醫生，人命關天，切勿再拖！醫管局計劃引入大灣區等外地醫生，以「有限度註冊」方式來港服務及交流，首批有望引入5至10人在港服務。

講真，得嗰幾丁真係炒埋唔夠半碟，予人杯水車薪、姿勢大於實際之觀感！家陣醫生荒嚴峻，引入外援乃當務之急，功夫茶建議引入馬來西亞醫生。馬來西亞喺全球最佳醫療國家排名中，經常名列榜首。當地有30多所醫科大學，每400個馬來西亞人中就有一個醫生，醫生數量龐大，且專業要求極高，當地執業醫生普遍畢業或進修於英、美、澳等醫療發達國家；佢哋嘅英語水平，比起引入大灣區醫生嘅英文水平要估估吓來得實際。救急扶危，刻不容緩，醫管局不妨認真考慮吓！