世界視線：立陶宛封俄飛地　續當華府爛頭蟀

俄烏戰爭踏入第5個月，西方吹捧的俄羅斯崩潰、烏克蘭大反擊繼續只聞樓梯響，反倒是烏軍敗象已呈。不斷對局勢煽風點火的美國也要想辦法另闢戰線，以繼續消耗俄國及歐洲。結果，近兩年充當西方反華反俄爛頭蟀的立陶宛再次粉墨登場，上周六宣布禁止俄國貨物經其領土過境至飛地加里寧格勒；克里姆林宮批評此舉是挑釁，更有俄國議員揚言動用軍事手段「開路」。

立陶宛以執行歐盟對俄制裁為由實施禁令，令加里寧格勒無法循陸路獲取來自俄羅斯、白羅斯的建築材料、水泥、金屬及生活物資。有關做法之所以觸動莫斯科神經，是由於這塊飛地對俄方而言極具戰略地位。加里寧格勒除了是俄軍波羅的海艦隊司令部所在地，自俄國揮軍烏克蘭之後，它更成為抵禦北約成員國敵對行為的橋頭堡。

鑑於加里寧格勒的獨特戰略地位，加上俄方揚言若情況未見改善必定報復，有美媒立即吹風指，俄羅斯很可能會為此而不惜一戰，或乘勢奪取蘇瓦烏基走廊這條北約國家與波羅的海三國的關鍵陸上通道。在輿論大肆渲染一番後，美國國務院發言人普萊斯聲言，華府對捍衞立陶宛及北約第五條款的承諾堅若磐石；立國總統瑙塞達則放話指，不相信俄方會在軍事上挑戰立陶宛，「因為我們是北約成員國」。

烏克蘭在戰事中明顯處於下風，失地逐漸擴大，也組織不到任何有效反攻。因戰事而五勞七傷的歐洲當然希望戰爭盡快結束，可是遠在大西洋彼岸的美國並無此意，更積極挑火頭開闢第二戰場，而立陶宛政客也欣然配合，向加里寧格勒埋手。立陶宛依仗自身的北約和歐盟成員身份，賭俄國不敢用軍事手段還擊，以及俄總統普京未必會在應對烏克蘭戰事的同時，進攻一個北約成員國。

政客說得當然動聽，但上場衝鋒陷陣的軍人卻另有想法。美國軍方報紙《星條旗報》稱，立陶宛惹怒俄國或影響美軍在東歐布局，暗示駐當地美軍或會被捲入衝突。烏克蘭這前車之鑑，令美國「叫人衝，自己鬆」的行徑再暴露於世人眼前。即使是北約和歐盟成員，也不是免死金牌，惟立陶宛政客仍甘願為之衝鋒陷陣。