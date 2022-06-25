產評：國際金融大洗牌　未雨綢繆上新階

今年以來，俄烏衝突爆發，標誌的不僅是一場東歐戰爭，更是一場顛覆全球的金融戰伊始。美歐等國對俄羅斯實施史上最嚴厲的金融制裁，被俄國以能源王牌作反擊，制裁回力鏢正以「通脹巨獸」形式衝擊歐美經濟；反觀俄國經濟仍站穩住腳，一定程度削弱了美國金融制裁的威懾力，更變相助力全球去美元化趨勢。香港作為國際金融中心，面對中美與東西博弈，不可能逃避這場金融戰的衝擊，無論是港府、企業抑或個人，得為資產安全與金融穩定作最壞打算，做最佳準備，積極應對！

本來，在全球化下，國際金融被視為促進各地經濟民生、互惠共贏的中性工具，其秩序穩定獲全球擁護。可如今金融制裁已成為大國博弈的武器，金融已不再是中性，意味由二次大戰後一直運行的國際金融秩序須大洗牌，全球金融市場與貨幣體系制度醞釀巨變。

美國視中國為頭號敵人，今日美國對俄施以的金融制裁，他日可能應用在中國身上，這份憂慮誠非杞人憂天。眼見俄國在美資產一夜遭凍結、外匯儲備被沒收、外部國際貨幣融資渠道惹來全面截斷，更甚的是祭出「金融核彈」，禁俄使用環球銀行金融電訊協會（SWIFT）作貨幣結算，美資帶頭大舉撤離俄國，如此類全面封殺發生在中國內地或香港身上，後果必然是災難性的。

當然，至今為止，俄國經濟沒有倒下，貨幣盧布亦已「升凸」，皆因俄國身上有能源王牌，在低價銷售能源下，獲中、印等大國支持，助俄挺着外部收入，且俄國早已率先在主權基金持倉及支付卡系統等方面推動去美元化，變相向世界說明，美國的金融霸權並非牢不可破。

更重要是中美經貿規模和依存度非美俄關係可比，如將制俄措施放在中國身上，美國須付巨大的經濟代價，更變相押上美元信用，料暫不會輕舉妄動。不過，中國也得正視手持巨額美元資產的安全性問題，作好各項情景推演與預案，作戰略部署。當中，推動外匯儲備多元化，加快人民幣國際化步伐，誠然都是重中之重。響應俄國呼籲，研究以金磚五國一籃子貨幣為基礎的國際儲備貨幣，也是值得探討的議題。

至於香港，本來聯匯制度是維持港元與金融穩定的基石，可隨着中美關係變化，國際金融秩序重構，香港不能再心存僥倖，妄想可不變應萬變，得藉着加強兩地融合和非美經濟體的經貿聯繫等戰略，研究優化貨幣制度，做好應對制裁風險的各項準備，配合國家戰略，勇於迎接挑戰！