正論：黎明前危機四伏　猴痘毒來勢洶洶

黎明前最是黑暗。還有不足一星期便是7•1回歸，有份出席活動的高官和政客都要實施閉環管理，看似為國家領導人訪港做好萬全準備。然而，「看守政府」時日無多，現屆官員無心戀戰，別說對新冠肺炎疫情升溫愛理不理，就連新界西大停電，也一樣不縈於懷。此情此景下，另一波更加可怕的疫情隨時殺到，港府真的會提高警惕嗎？愈近7•1，特區愈是危機四伏，猴痘一旦殺入本港，肯定是另一場大災難。

猴痘疫情不斷燃燒，而且已從歐洲蔓延至亞洲，繼新加坡一名英籍空少確診、南韓一名從德國回國的公民染疫，台灣也告失守。台灣當局昨日公布，當地出現首宗猴痘境外輸入個案，為20多歲男性，過去半年在德國留學，返台後6月20日出現症狀，21日就醫，檢測證實猴痘病毒呈陽性。實際上，今波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計已有50國錄得逾3,500宗確診，其中以歐洲及美洲病例最多，亞洲則有南韓、新加坡及台灣相繼失守，可謂來勢洶洶，下一個淪陷地區會否就是香港，思之令人惴惴不安。

有新冠大流行前車之鑑，世衞組織不敢掉以輕心，本月23日起，一連兩天召開突發事件委員會會議，評估猴痘是否構成「國際關注的突發公共衞生事件」，並考慮是否將病毒重新命名。要是世衞宣布將猴痘列為「國際關注的突發公共衞生事件」，意味此次疫情「非同尋常」，並且有傳播到更多地方的風險，或需全球應對，屆時應對猴痘的級別將與新冠病毒看齊。儘管港府煞有介事表示，已刊憲將猴痘列為法定須呈報的傳染病，並制訂準備及應變計劃，但類似「官腔」市民早已聽厭，港府每一次都是講一套做一套，尤以第5波新冠疫情死病纍纍的教訓最為深刻。

君不見，由特首林鄭月娥到食衞局局長陳肇始再到醫管局一眾高層，在新冠變種病毒肆虐全球而香港尚未失守之際，一樣言之鑿鑿表示已有應變方案，但到頭來毫無準備，以致疫情來襲即倒瀉籮蟹。急症室固然被逼爆，更可悲是大量年老患者被公院拒諸門外，只能在室外地方冒寒吹風。不少患者不是直接死於新冠病毒，而是死於低溫症，原因正在於此。更不堪的是，港府明明有空檔廣建隔離設施，偏偏一直躺平，致令疫情一起，無地方收容患者，許多院舍長者被迫返回院舍，令病毒不斷蔓延。香港累計逾9,000人病歿，死亡率冠絕全球，連港大專家何栢良也看不過眼，狠批高官抗疫不到位，應向全港市民致歉，足證港府之無能，已到了令人忍無可忍的程度。

有一張如此不堪的「成績表」，加上現屆政府已在「等收工」階段，他們愈強調已有應變計劃，特區愈是危險，市民愈對他們沒有信心。正如有立法會議員指出，暑假是留學生返港高峰，猴痘病毒極可能隨這些人士流入，要求港府及早購買天花疫苗和預備隔離設施。惟言者諄諄，聽者藐藐，港府到底為預防猴痘來犯做過甚麼，連高官都說不出究竟。他們一味心存僥倖，陳肇始更強調目前本港未有猴痘個案，態度跟應對新冠疫情並無二致，錯漏百出、開門揖疫就是必然結果。

奇災巨禍往往在麻痹大意之際降臨，尤其林鄭政府任期只餘下數日，她本人甚至強調7•1後一切與她無關；陳肇始更對着鏡頭哭哭啼啼，彷彿為自己被斥為無能喊冤叫屈，指望他們認真守護香港，無異於緣木求魚。最蹊蹺的是，愈近7•1，特區愈是亂象叢生，先有中環槍擊案，黑幫視法治如無物；繼有珍寶海鮮舫傾覆公海，生死未卜；接着連數十年不遇的新界西大停電也告發生，遑論新冠疫情不斷升溫，昨日新增本地確診突破1,700宗。如果說領導人訪港前夕，新冠確診個案飆至二、三千宗，甚至與猴痘同時拍門，真是不可能嗎？

這絕非杞人憂天。近日傳出有新班子主要官員未上任先染疫，不管怎麼說都不是好兆頭，即使政界人士相信個別官員確診對回歸慶典不會造成影響，但事實是否如此令人懷疑。都說好的開始是成功的一半，現在恰恰相反，除了國家領導人訪港徒添變數，更似在預示新政府開局不順。

再說，新界西大停電暴露了本港供電系統弱不禁風的軟肋，甚至有輕易受到恐襲的風險，偏偏港府竟無一個高官對此表示關注。「看守政府」正事不做，一味放任自流，說7•1換屆前夕是黎明前的最黑暗時期，顯然沒有半點誇張。

本來，在落實《港區國安法》和完善選舉制度後，又逢「五十年不變」走到一半，回歸25周年絕對意義重大，惟在疫情陰霾籠罩下，連國家領導人是否出席回歸慶典也是未知之數，何況林鄭只忙着在落台前往自己臉上貼金，毫不重視種種危機已悄然逼近。最怕好的不靈醜的靈，7•1前更多更大的亂象陸續有來。