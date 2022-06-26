世界視線：美國法院禁墮胎　中期選舉揭內亂

自從俄羅斯總統2月出兵烏克蘭以來，美國民眾的注意力在過去數月均聚焦於歐洲。不過，美國聯邦最高法院上周五推翻民主黨支持的女性墮胎權，卻一石激起千層浪，令下半年國會中期選舉的競選議題，重新回到美國內政和社會分裂上。

在高院做出宣判後，自由派民眾在高等法院等全國各地舉行過百場示威。在2020年1月6日發生過佔領事件的國會亦隨即加強警戒，防止暴亂事件重演。自由派的群情憤慨，成了民主黨的競選助燃劑，總統拜登隨即抨擊高院的裁決是「悲劇性錯誤」，將美國帶回150年前。

拜登還不忘抨擊前任特朗普，直指正是他入主白宮時任命的3名保守派大法官，左右了高院的有關裁決，剝奪了美國女性的基本人權。加州、俄勒岡州和華盛頓州等西岸3州亦發表聯合承諾，捍衞自1973年就擁有的墮胎權。

但是，支持高院判決的保守派人士亦大有人在，他們在自由派示威的地點「打對台」。反墮胎組織「Students for Life」更號召支持者到各州首府遊行，撐最高法院判決。而在艾奧瓦州錫達拉皮茲市，更有人駕駛一輛農夫車闖入自由派示威人群，至少撞倒兩名示威者，揭示了社會分裂的火藥味。

美國國土安全部已發出內部警告，指最高法院推翻墮胎憲法權利後，針對法官及州官員的政治暴力威脅可能加劇，這揭示在中期選舉進入選戰高峰期之際，國家內亂將再一次主導美國的政治舞台。

事實上，高等法院在撤銷女性墮胎權前一天，還駁回了紐約州自1913年來就頒布的規定，要求公眾證明有正當理由，才能在公共場合攜帶手槍。高等法院在6名保守派大法官的壓倒性裁決下，認為規定違憲，因「美國人有權在公共場所攜槍自衞」。

美國近期已經發生數宗嚴重槍擊案，但高院仍然做出支持擁槍的裁決，顯然會進一步鼓舞保守派支持者對拜登政府的抵制行動，而民主黨支持者亦對拜登的軟弱無力感到不滿。最新民調顯示他的支持度已跌至36%的低谷。這預示着民主黨將在中期選舉中慘敗，而白宮亦會在社會分裂的衝擊下風雨飄搖。