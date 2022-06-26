功夫茶：口說有計實無招　炒場歪風遏不止

香港人炒樓炒金炒股係常態，最近因暑假將至，指定檢疫酒店「一房難求」，疑似出現「炒房」，食衞局又推3招遏止炒賣檢疫房間；當然，講到炒得最勁嘅，莫過於某人氣男團喺紅館嘅演唱會飛，「黃牛癲價」可以炒到幾萬蚊一張，姑勿論真定假，所謂「實名制」賣飛似乎仲未見成效喎！

呢，康文署嘅康樂設施場地都畀人「炒場」，佢哋就話有新招遏止歪風！自以為兜着屁股吊頸就安全，其實又係廢！康文署早喺5月宣布推出3招打擊炒場，分別係網上預訂、自助服務站早15分鐘開放預訂；禁止團體申請者轉換活動負責人，以及容許租用人用「智方便」訂場。首兩招旨在打擊排隊黨和轉讓場次，第3招加強實名制功能，可惜仍未能助市民擺脫炒場集團加強運用電腦程式搶租。

各位，康文署將於下月1日舉辦「回歸25周年——免費玩盡康樂設施」！聽個名就勁咯！大部分設施可以免費任玩，認真係濕水棉花，冇得彈！今趟發達喇！康文署轄下設施，包括室內及室外康樂設施，好似羽毛球場、籃球場、高爾夫球設施等，亦包括公眾游泳池全部免費開放。不過，市民向本報求助指，相關政策令不少黃牛黨趁機無本生利，令「炒場之風」更為熾熱。咁，康文署豈不是好心做壞事？

市民發覺，康文署官網大早顯示大部分場地已被租訂，但有人卻於網上買賣平台隨意放售，以兩小時約300港元嘅籃球場原價為例，網上標價至550港元起，如黃金時段更動輒800至1,200港元，嘩，即係炒高成四倍！批評康文署無力遏止炒場情況，即係署方根本冇辦法確保網上訂場者係真正需要運動嘅市民！署方口說有計實無招！阿哥，依家唔係武俠小說裏面啲高人學劍，所謂「無招勝有招」，係搞到真正用家想訂場地而苦無門路，谷住一肚火，好想請啲官老爺食蕉吖！

市民身受「炒場」之苦，佢話「智方便」訂場除咗身份認證，亦要綁定一個電話等，之但係相關方法有唔少漏洞，佢直言見過唔少黃牛黨借用年長嘅家人身份租場，再現場放售；為避免職員抽查，更會叫老人家直接喺現場留守！道高一尺，魔高一丈。自新措施落實，黃牛黨只係轉換咗手法，退休長者成為佢哋招募對象，是以建議署方應以「放蛇」取代巡查，只要成功堵截有人買賣場地，應予以重罰。

康文署為遏止炒場，雖然一再出招，可惜招招無力，都淪為銀樣鑞槍頭！治亂世用重典乃不易之至理，遏炒場歪風亦然！康文署看來要學《水滸傳》中力大無窮嘅李逵，舞一對玄鐵板斧，能夠殺一窩四虎！如此，黃牛黨能不聞風喪膽？