正論：特區爛攤何其多　新官上任要有火

距離7‧1只有數日，官媒終於發放好消息，國家主席習近平將出席香港回歸25周年大會，暨第6屆特區政府就職典禮，為香港打下一支強心針。事實上，政府換屆在即，特區卻諸事不順，除了新冠疫情日日破千、新界西大停電，更有沉船冧樓消息一浪接一浪，加上猴痘殺入亞洲，香港隨時失守，在在預示新政府面對的挑戰絕不簡單。

國家領導人訪港一直只聞樓梯響，日前官媒發文指習近平「始終關心香港繁榮穩定，心繫香港同胞利益福祉」，似露出訪港端倪。及至昨日，終於明確指出習近平將於7‧1訪港並為李家超政府主持就職禮，同時會參觀科學園及香港故宮文化博物館。行程緊湊，不辭勞苦，體現了國家領導人心繫香港的關愛之情，對目前混亂一片的特區而言，絕對是頭號好消息。

但正如本報前述，「黎明前最是黑暗」。刻下的香港千頭萬緒，7‧1前後的敏感時期會否再有亂事發生，實在無人說得準。就說內地最關注的疫情問題，香港已連續多日新增確診個案破千，而且一日多於一日，昨日新增接近1,800宗，依此速度觀之，國家領導人訪港之日，疫情隨時彈升至二、三千宗的水平。當澳門不過新增百多宗確診也要即時停市並進行多次全民檢測，以換取早日清零與內地通關；香港天天達到四位數字的增幅，對內地以至澳門都是不可能接受的數字。國家主席日理萬機更是不容有失，一旦疫情失控禍及內地，該當何罪？

再說，本港鼠患嚴重，大鼠戊肝個案之多冠絕全球，加上猴痘來勢洶洶，連新加坡、南韓、台灣都相繼失守，香港出現確診個案恐怕只是遲早問題。港官向來輕視疫情，心存僥倖，終於導致逾9,000人死於新冠病毒，教訓極之深刻。偏偏港官也是永遠不懂吸取教訓的動物，食衞局局長陳肇始一味強調目前未有猴痘個案而漫不經心，外界對港府有何應變方案全不知情，何況林鄭政府已在等收工階段，所有爛攤子一律撒手不理，留待新政府接手，距離7‧1這數日形同管治真空。一旦新冠失控、鼠疫肆虐、猴痘拍門，後果肯定是災難性。

說管治真空絕非危言聳聽。君不見，新界西大停電影響數十萬居民，十多小時斷電斷水斷網絡，連交通燈都無法運作，林鄭政府居然無一名高層官員即時指揮大局，花費1.5億元建立的警報系統沒有示警，事後亦僅「耍官腔」責成中電3日內提交初步報告，惟3日過去，報告仍未見公開，一樣不見港官交代，可見林鄭政府已鐵了心翹起雙手不做事。與此同時，陪伴港人數十載的珍寶海鮮舫傾覆公海，最後恐怕沉屍海底，絕非好兆頭；而本報更揭發西九高鐵站附近的文苑樓有倒塌危機，屋宇署不踢不肯加固。有傳習近平可能乘坐高鐵訪港，一旦好的不靈醜的靈，領導人甫抵港即塌樓，面子豈非都被港府丟清光？

由此可見，目前的亂局並未隨國家領導人落實訪港而平靜，埋下的地雷實在太多，李家超接手的將是一個又一個爛攤子，絕對不能掉以輕心。