美國與西方在冷戰結束之後推行全球化是因為蘇聯瓦解，國際上再沒有強大的政治經濟力量與之抗衡。

二次大戰後，美國是逐步收編戰敗或慘勝的歐洲列強的海外領土。但蘇聯是它擴張的主要阻力，不單止在歐洲，亦在朝鮮半島和中南半島與美國對峙。90年代初蘇聯瓦解後，美國已收服歐洲列強。沒有蘇聯的抗衡，美國在獨霸的條件下推行更純粹美國化的全球化，再不用歐洲文明的偽裝掩飾，回復至美國佔領北美時採取的野蠻行為，把一切歐洲文明設下的價值與標準體制打破，變成赤裸裸的掠奪和種族滅絕。

沒有外力的制約，美國反而不停地犯錯，阿富汗、伊拉克、敍利亞、北非、也門均是美國用政治經濟利益強迫施加別國。經濟上驕奢淫逸，結果軍事上受挫，國內經濟的泡沫終歸穿破，釀成危機。但美國的霸權沒有絲毫反思調整，只是靠日本、歐洲的犧牲來維持其表面上的霸權，也以中國的順從，經濟上的配合來避過2008年金融海嘯的大劫。但美國的體制不變，野蠻不改，面對的挑戰與問題日積月累。各國先後反抗，最終由對俄羅斯的攻擊帶來反制，不僅不能滅絕俄羅斯，卻引起全球大多數國家的反對。單以制裁俄羅斯而言，堅拒不參與制裁的包括了全球所有主要的新興大國。美國及西方還不肯反思，仍堅持蠻幹，反美之潮崛起，美國和西方內部也開始出現分裂。

美式全球化引發的是去美、反美的逆全球化。美國還是緊控發達國家的G7不放。可是，剛剛召開的金磚五國（中俄印巴西南非）峰會正分庭抗禮。一是準備擴大成員組成，據說會包括印尼、阿根廷、沙特阿拉伯等兩、三個國家，使全球人口最大的新興國家大部分羅括在內。論經濟不遜於G7，發展潛力遠勝，這可應俄羅斯所提的與美國G7抗衡的G8。

全球再分為兩大陣營：發達的老大帝國主義國家，以及從與帝國主義鬥爭中成長的新興國家。這樣的轉變反映着四百年西歐殖民主義、帝國主義歷史的最終反轉。二是各國商討成立共同的儲備貨幣與基金，進一步推去美元化，乃至去歐元，打破美元霸權，把世界領入多極多元的體系，要求共商共建共享。

美國愈是到處制裁，反對與反制的國家愈多。美國的瘋狂，歐洲的懦弱，正是開展新世界的動力。這是歷史潮流了！