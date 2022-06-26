香港政府新管治班子，鄭若驊出局，輿情大爽，送瘟神也。5年前，政府組班時最難找的是律政司司長，拖延難決，好不容易，鄭若驊「姍姍來遲」，三請四拜上任，又鬧出了僭建醜聞，然而很快「擺平」。

到底是「法律工作者」出身，加上貴為律政司司長，加上特首好不容易「請來的」，加上據說和「上面」關係不俗，在「國際仲裁」方面為內地和香港做過不少工作，頗有江湖地位和人脈，擺平僭建自是小菜一碟。按照香港法治的「美好聲譽」和嚴謹，按理說對出掌律政司司長者應是不能有一點「碴兒」的，特別是在涉嫌犯法問題上更應該比白紙還白、還乾淨。然而，這些美譽、嚴謹和眾人之望在鄭若驊身上都沒用，人家「人才難得」、「地位非凡」，是可以置之不理的。

97回歸後，香港司法界是殖民文化和制度體系最大、最強、最頑固的堡壘，因為實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港司法界還比港英時代獲得了更大的「獨立」權力，成立了終審法院，獲得終審權。於是，在某些人操弄下將「司法獨立」變成「司法獨大」；與此同時，他們還猶嫌不足，「自我賦權」，挑戰全國人大常委會對香港《基本法》及相關決定的解釋權。

他們按照英式普通法，要由法官解釋立法機構包括全國人大常委會的決定，和全國性法律能否在香港實施和怎樣實施，把香港「法治」凌駕在國家司法之上，把自己的權力凌駕在全國人大常委會之上。有了這樣的「自我賦權」和普通法的實施，他們自然可以放心大膽、毫不掩飾的，為和他們在政治立場、西方價值觀方面心心相印的某些勢力提供保護傘，因為這些勢力的所作所為也正是在保護他們，他們是相互支撐、抱成一團的。

鄭若驊上任後，對黑暴態度曖昧、對亂港政客庇護；對《港區國安法》、對司法改革消極，她坐哪一邊不是很清楚嗎？