這些年美國對華極限施壓，包括發動貿易戰、金融戰、科技戰，尤其半導體方面更是直接「卡脖子」，企圖徹底扼殺中國科技產業。結果如何？據美國媒體報道，過去4季全球增長最迅速的20家半導體企業，有19家來自中國內地，比去年同期的8家增加逾倍。這說明甚麼？說明美國弄巧成拙，中國不但沒有被卡住脖子，反而激發無窮潛力，展現盎然生機。

中國半導體行業協會的統計也顯示，去年內地本土晶片製造商和設計公司的總銷售額突破一萬億元人民幣，按年增長18%。很明顯，這主要是得力於美國的封殺。過去中國不重視自己研發和製造晶片，總是認為「造不如買，買不如租」，所以一直高度依賴進口。近年被美國卡脖子，才徹底醒悟，決心全力研發屬於自己的晶片。畢竟中國已有雄厚的經濟實力和科技基礎，還有龐大的市場支持，縱使困難重重，只有努力不懈，終有成功的一天。華為就是最佳例子，面對美國聯同整個西方陣營不擇手段的打壓，依然不屈不撓，愈戰愈勇。

有評論說，中國扛住了短痛，美國迎來了長痛，可謂一語中的。美國的科技封鎖，無疑給中國帶來不少麻煩，造成不少損失，但也促使中國下定決心，加快自主研發的步伐。隨着中美科技距離逐漸拉近，受到最大傷害的可能就是美國企業，因為他們將徹底失去中國龐大的市場，而這是其他任何市場都無法替代的。

早前有消息指，中國政府要求所有中央機關、國有企業、政府相關企業單位等，兩年內將目前使用的外國品牌電腦，全部更換為國產設備，估計最少涉及5,000萬部電腦。這大既是為了國家安全着想，也是為了扶持國內科技產業，日後相關措施必定還會陸續有來。美國不是要科技封鎖中國嗎？現在求仁得仁，又何怨！

多年前特朗普氣勢洶洶發動對華貿易戰，確實嚇唬了不少中國人，悲觀失望者大有人在。但幾年下來，中國不但沒有被壓垮，反而展現更大韌性和活力，即使遇到新冠疫情，也沒有停止發展步伐。反觀美國正面臨前所未有的困境，通脹逾40年新高，經濟衰退迫在眉睫，加上俄烏戰爭的衝擊，拜登老頭的日子一天比一天難過。直到此時此刻，他才考慮是否取消對華產品關稅，未免太遲鈍了。對中方而言，美方是否取消關稅已經不重要。