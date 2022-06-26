國家領導人鐵定7•1訪港，既見證香港回歸25周年，又為李家超政府主持宣誓就職，可喜可賀。然而，一則以喜，一則以憂。憂者，林鄭政府翹埋雙手等收工，懶理新冠疫情升溫，更無關心猴痘隨時殺入本港。一旦「雙疫齊飛」，甚至將病毒倒灌內地便大吉利是了。

猴痘距離我們並不遙遠。先有新加坡一名英籍空少中招，南韓亦有一名從德國返抵的國民確診，接着到台灣，當地一名德國留學生返台出現病徵，檢疫後證實染上猴痘。目前全球起碼有51個國家及地區發現病例，香港肯定不能幸免，特別是暑假為留學生回港高峰，病毒會否隨之傳入，令人惴惴不安。與此同時，新冠疫情近期驚見反彈，確診個案一日比一日增加，前日新增逾1,700宗本地個案，到了習主席訪港當天，隨時爆到二、三千宗。一旦新冠與猴痘齊爆，國家領導人來港贈興也不安心，香港堪稱佗衰家。

別看食衞局局長陳肇始煞有介事強調已有應對猴痘的準備方案，但除了知會全港醫生發現確診病例必須上報外，到底還有甚麼板斧一直語焉不詳。目前沒有針對猴痘的專門藥物，僅靠接種第三代天花疫苗，惟接種疫苗是預防性質，還是感染後仍能治理，陳姑娘完全沒有解釋，更不知港府有沒有採購疫苗。想當日新冠變種病毒在全球肆虐，香港僥倖經歷長時間零確診，一班廢官隨即沾沾自喜，忙不迭往自己臉上貼金，毫無準備，結果不旋踵，第5波疫情在港大爆發，導致逾9,000人死亡。

很明顯，現屆政府已成看守政府，時日無多兼無心戀戰，根本懶理是否雙疫齊飛。本報警告「黎明前危機四伏」絕非危言聳聽，而是林鄭政府一次又一次埋地雷、丟爛攤子的經驗之談，豈可不慎之又慎！