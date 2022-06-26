3年前，香港爆發反修例示威，由那時候開始，不少人經常掛在口邊，說「今日香港，明日台灣」；今年俄烏戰爭爆發之後，上述的調子已經過時，新的唱詞變成了「今日烏克蘭，明日台灣」。嗚呼！寶島何辜，為甚麼所有壞事情，都會被說成跟它有關？

明日的台灣，會否變成今日的香港，咱不好說，但今日的烏克蘭，跟明日的台灣，卻是兩碼子事，好事者硬要將烏、台兩地拉在一塊兒說，煞是無聊。中國大陸已經多次明示，只要對岸不違背「一個中國」的原則，解放軍不會兵犯台海。這道理講了又講，西方好些評論者卻是不依不饒，仍舊說台灣快要步烏克蘭的後塵。

近日，在金磚國家工商論壇的開幕儀式上，中國國家主席習近平發表講話，提出了「時代之問」。他在講詞中說：「世界向何處去？和平還是戰爭？發展還是衰退？開放還是封閉？合作還是對抗？是擺在我們面前的時代之問。」習主席名為提問，其實答案就在問題中，與會者不必聽畢全文，就知道中國將會如何抉擇。北京選擇了和平，不選擇戰爭，同樣道理，會選取發展、開放和合作，而不是衰退、封閉和對抗。

上述四組設問，中國首先強調的，就是和平，習主席鼓勵活在這個時代的人，都應該作如是抉擇，既是如此，北京又怎會無端端，走去擂動戰鼓呢？以中國的軍力，足夠碾壓印度，但面對兩國間的領土糾紛，解放軍尚且沒有動武。大陸人與台灣人同種同源，都是炎黃子孫，若非萬不得已，北京絕不會輕啟戰端。只要台灣人願意，寶島的今日、明日、後日，直到永遠，都不必蒙受烏克蘭人的劫難。