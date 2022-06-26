就像世上很多選擇一樣，移民其實也是移民人士自己的選擇，有人想放眼世界，有人則羊群跟風，未有認真考慮自己處境便毅然移民，情況就好像在港「生活」了逾40年的海鮮舫貿然離開避風塘遠航，最終只會飲飽了鹹水。

日前再有網民在討論區訴苦，指移民英國半年飽受歧視，寄出25份求職申請，大包圍各式工種也嘗試，始終杳無音信，出走半年才發現「真係好×鍾意香港」。雖被網民「起底」指發貼者月前才發貼說港鐵東鐵綫過海段通車日身在現場，質疑是抹黑手段，令外界對移民英國存有負面印象。

移民外國當然有人失業量地，但亦有人撈到風生水起，月初便有時尚雜誌「個案分享」，報道5名移英港人生活，眾人對移民生活有口皆碑，報道雖然是如此一面倒唱好，但也不會惹來質疑，畢竟這些人從事醫生、物業投資、基金公司等，能一反中國傳統智慧「人離鄉賤」亦很合理。反觀有港人移英YouTube頻道卻介紹了有人在港從事電訊業，移英後轉行賣魚，為移民生活提供了更全面的解讀。

英媒報道在港舉行的一個移民展覽，以被訪者一句「覺得香港都看不到甚麼希望」為題，無視了會去移民展的都是甚麼人，耍了點小聰明讓外界對今天這塊英國人曾施行殖民管治的地方存有負面印象。值得留意的是，報道中的年輕人都對移民趨之若鶩，「大不了當倉務員」，但有家小的則表示看過3次移民展覽，亦常與已移民英國的朋友聯繫，了解謀生狀況，對移民後生計始終感到擔憂。

適應力強的人，移不移民也會看到希望，不會被生活難倒。問題是，香港新一代好逸惡勞，不懂操作洗衣機，閒時又愛吃日本菜，沒有父母當其拖船，出海能否避開沉沒的命運呢？