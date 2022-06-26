日前元朗一條電纜橋起火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，受影響居民徹夜持續無電、無水、無網絡、無訊息，連新界西公院的一宗緊急手術都需急轉院進行，市民叫苦連天，已引起公眾關注。經搶修後，除了元朗區一度再出現停電外，供電大致恢復平穩。

儘管政府是次「災後」處理比過往已有改善，但港府斥資1.5億元以建立的緊急警示系統卻未有啟動，令市民產生疑問，部分主事官員亦未立即澄清。當局應就啟用該系統的準則和程序作進一步闡釋，才能消除公眾疑慮。鑑於日前初步調查報告仍未有交代事故成因，期望政府與中電能於下月6日就電纜橋起火原因、中電的供電系統為何未能啟動遙距派電，要以人手安排恢復電力等提供詳細交代。

此外，大停電不但令居民生活受影響，不少商戶、禽畜農場或魚場的經營者都因停電而蒙受損失。為此，筆者認為中電應減免受影響居民的電費；對於商戶、禽畜農場或魚場等，當局應動用緊急援助基金或以其他方式，向他們提供援助。

經過是次事件，民眾除了提高對香港供電服務穩定性的關注外，也出現對其他策略性基建設施安全性的憂慮。特別是近年恐怖主義盛行，若有不法分子作出不軌行為，對基建設施發動攻擊，或會造成不亞於今次事故的「災難」，對社會造成的影響將會是非常嚴重。當局必須就香港基建安全作出全面評估，並提高重要基建的保安設備。

事件反映妥善城市規劃除了仰賴交通運輸之外，安穩供電亦至關重要。本港對電力和能源需求龐大，失去電力便諸事不便，是次事故已是一個警號，期望政府與中電吸取教訓，避免同類事故再度發生。