內地官媒尋日公布，國家主席習近平將出席香港回歸25周年大會。據了解，習近平訪港行程包括主持第6屆政府就職典禮，到訪科學園以及香港故宮文化博物館。若然一日行程，都相當緊湊！

大家眼見特區愈臨近7‧1愈亂象紛呈，除了中環槍擊案、新界西大停電；最令人揪心就係疫情回升，加上猴痘殺入亞洲，港府應變又懶懶閒；此外，又有高官未上任先染疫，令國家領導人訪港機會下降嘅消息不脛而走！如今，官媒公布習主席決定訪港，之前嘅諸多忖測，如習近平不會南下係對香港防疫冇信心等都可盡付笑談中！

有傳中央領導人將乘高鐵來港，日前可見西九站多處拉起封鎖線，玻璃幕牆亦搭建棚架進行工程以防止行人走近，警力明顯加強；呢，連向內地購買嘅「劍齒虎」裝甲車，亦首次出動巡邏全港多區，並與反恐特勤隊人員作高姿態巡邏！

事實上，早幾日內地官媒發表文章，指國家主席習近平始終關心香港繁榮穩定，心繫香港同胞利益福祉。香港嘅發展，既然一直牽動習主席嘅心，佢上一次訪港係2017年，出席回歸20周年大會及主持第5屆政府就職，行程合共3日。回歸20周年習主席都蒞臨，今趟回歸25年，習主席一早都話始終關心香港嘅發展，心繫香港，怎可以不大駕光臨？即使行色匆匆，也可見其誠也。

習近平出席香港回歸25周年大會，係落實《港區國安法》和完善愛國者治港嘅制度，又逢「一國兩制」五十年不變走到一半，今南下為新一屆政府就職主禮，相信佢發表嘅講話，必對新班子寄以厚望，冀「一國兩制」行穩致遠！新班子開新風，老朽深覺要多聽民意做實事，切勿如上屆政府自吹自擂！