還有幾天，香港就迎來回歸25周年具有歷史意義的重大日子，一國兩制經過由亂及治，由治及興的偉大轉折，五十年不變走到今天的中途站，我們反思歷史，展望將來。

過去25年的政治爭拗，除了有民生和經濟因素外，更多是身份認同混亂的問題，從根本上來說，是因為香港沒有走完去殖化的歷史進程。1997年的順利回歸以來，香港在某些問題太和稀泥，沒有說明白一些原則問題，令很多人的認知出現扭曲，到今天仍以英國人所建構的思想，來看香港。這更令我們必須要讓市民，特別是年輕一代，建立一套正確的史觀，認清史實，才能融入國家發展的大局。

最近新版「公民與社會發展科」教科書內容中，指出香港不是殖民地，引起某些人的關注炒作。筆者就這個問題，做一個說明。有些市民覺得香港97年前，掛英國旗，硬幣上有女王像，港督又是英國人，香港怎麼不會是英國殖民地呢？我非常理解一般市民有這種錯覺，因為這是生活經驗所致，但很多時「經驗」卻會忽略了事物的本質。這誤解關鍵是將「殖民地」與「殖民統治」兩個概念混淆了，以兩個詞概念看似相近，但差之毫釐，謬之千里。

消除困惑 走上康莊

眾所周知，香港自秦漢以來就是中國的一部分，但英國在19世紀向中國販賣鴉片，林則徐銷煙引發鴉片戰爭，英國以船堅炮利逼中國簽下不平等條約，清廷割讓香港，香港自此開始了被英國殖民統治的歷史。當年包括英國在內的列強這些不公義的強盜行為，中華人民共和國政府向來堅決反對帝國主義、殖民主義，自然也就不會承認這些不平等條約。所以，當1971年中華人民共和國恢復聯合國地位後，第一件事就是要求將香港和澳門從殖民地名單中剔除，1972年聯合國大會（2908 （XXVII））以99票贊成、5票反對，大比數通過將香港和澳門從聯合國的殖民地名單中剔除。

或許會有一些別有用心的意見，會引用聯合國在1960年通過第1514號決議《關於准許殖民地國家及民族獨立之宣言》，指如果香港的定位是殖民地，那麼香港的人民就擁有「自決權」。然而一方面前文提到早在1972年聯合國大會已將香港和澳門從殖民地名單中剔除；另一方面港澳都是當時列強從主權國家中強行霸佔的，與宣言所指涉在亞（洲）、非（洲）、拉（丁美洲）的殖民地，性質完全不一樣。因此所謂「殖民地」、「主權移交」這類的說法，一種是對歷史的誤解，另一種則是殖民史觀，甚至是企圖製造港獨自決合理化而刻意扭曲的史觀。

香港人建立國家認同，就要徹底地去殖化，紀律部隊採用中式步操，法律上消除令人困惑的字眼，都是形式上的改變；更重要是重塑正確史觀，令年輕人不再迷惘。我是誰？我是從哪裏來的？要到哪裏去？答好了這三個問題，就能走上康莊大道。