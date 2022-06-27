功夫茶：無能政府講唔聽　可憐租戶心驚驚

現屆政府任期走到尾聲，好消息係有啲廢官冇得留低，市民終於唔使篤眼篤鼻；壞消息係呢啲廢官遺下一大堆爛攤子，繼續禍害港人。呢！就好似現屆政府積極推動嘅劏房租管條例咁，縱然已於今年初生效，但由於港府一直漠視劏房戶訴求，卒之搞到呢條條例「管啲唔管啲」；其中最關鍵嘅起始租金就完全冇規管，大大條法律罅留畀業主任意穿梭。生效咗僅僅半年，坊間已經不停出現要求檢討嘅聲音，試問有咩法例可以廢到咁？

嗱！近日有民間組織展開調查後發現，喺條例推行初期，已有一成業主抬高租金水平；其中唔少業主喺同新租客簽約嗰陣，因為知道將來嘅加租幅度會被規管，專登大幅提高單位租金，以便「彌補」日後受條例規管下減少嘅租金收益。面對上述情況，逾半受訪者求助無門，原因除咗有啲租戶對條例一知半解，根本唔知可以點投訴之外，仲有唔少租戶係敢怒不敢言，為咗安定平穩嘅生活，明知業主涉嫌違法，都寧願「硬食」，唔打算投訴！結果就係，租戶嘅租金佔入息比例比起條例生效前更高；簡單啲講，租戶未受其惠，先受其害！

呢個世界最恐怖嘅，莫過於「好心做壞事」！假如話有心「謀害」，受害人或多或少都會感受到惡意，從而有所提防；但假如對方毫無惡意，受害人往往防不勝防。偏偏今屆政府最叻就係好心做壞事，呢條劏房租管條例咪又一實證囉，表面上想幫租戶，啲廢官由頭到尾都堅信自己係正確，坊間一早有質疑聲音，功夫茶都提點咗好幾次，殊不知港府牛皮燈籠咁，點極唔明，租戶梗係「領晒嘢」，咪畀人劏到成頸血！

米已成炊，唱多次「想回到過去」都於事無補，惟有期待港府識得亡羊補牢！民間組織今次照樣提出建議，包括建議港府參照差餉物業估價署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後，年租金收入唔可以高於差餉物業估價署租值120%；又建議當局設立恒常檢討機制，每兩年進行檢討。呢啲建議查實都幾貼地，之不過港府聽唔聽又係另一回事，好在唔快樂嘅時間都過得快，今屆政府係時候講拜拜！下屆政府若肯引以為鑑，聆聽民間聲音，立即開始檢討，租戶尚有一線生機！

之不過，租戶現時面臨嘅困境，又點止起始租金冇規管！日前獲立法會三讀通過租金扣稅條例草案，都出現咗唔少漏洞，搞到租戶未能受惠！坊間流傳，有啲業主為咗逃避租約印花稅同物業稅，訂立租約時根本無打釐印，結果租戶根本無辦法享受租金扣稅；仲流傳有啲業主揚言，租戶申報租金扣稅，就會被加租，租戶自然不敢造次，畢竟人在屋簷下，哪有不低頭！去到呢啲時候，港府係咪應該主動出擊，保障租戶嘅權益呢？