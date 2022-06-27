正論：民不聊生壓力大　苦海無邊怎樣捱

新冠疫情兩年來反反覆覆，年初釀成巨災後似回落，近期又反彈至日日過千宗，昨日更逼近二千宗，有專家擔憂第6波即將爆發，再加上猴痘疫潮隨時殺到，市民不單止顯示抗疫疲勞，甚至許多人壓力都接近爆煲，陷入情緒失控。

一個民間求助熱線在今年2月至4月期間收到6,613個求助來電，有405個為直接受疫情影響的個案，其中精神健康問題佔25%，求助個案中，不乏涉及自殺與家暴等高危的狀況。其中一個原因是嚴厲的防疫政策下，很多市民被迫長時間留在家中，容易與家庭成員間出現爭執，嚴重者更會引發家庭暴力。其中有一對夫婦雙雙染疫，在家隔離期間因財政問題發生爭吵，情緒失控，丈夫掌摑懷孕妻子，最終要報警求助。

這宗家暴個案，報警未能解決問題，夫妻二人仍爭吵不斷，太太想尋求避靜服務，但庇護中心未有空位接收新個案，只能繼續在家日夕相對，幸好未有演變更大的悲劇。許多事件不一定因為性格問題，貧賤夫妻百事哀，疫情下市道冰封，經濟不景，面對長期失業或欠債，好好先生也會崩潰，甚至有人想自殺，向熱線社工交代遺言後，稱稍後會掛線尋死。近年看新聞，不少倫理悲劇都是涉及老人或有情緒問題的人士，前陣子便有青年追斬救護及傷害母親，令人感嘆。

疫情是全世界共同面對的問題，分別在不同政府有不同對策，有些抗疫大於經濟，有些經濟重於抗疫，有些是努力在找兩者之間平衡點，可惜的港府是兩者都失衡，抗疫措施表面嚴苛卻漏洞百出，救經濟卻又無方，市道受制於防疫措施，可說是「兩頭唔到岸」，苦海無邊，民不聊生，市民不甘於坐陷沉船，有能力的都紛紛跳船，遠走他方，移民數目直線上升，剩下的坐困愁城，青年人「躺平」，不事生產，成家立室的都不敢生孩子，怕誤了下一代。看着一眾失職官員，依舊尸位素餐，簡直情何以堪。

勞工及福利局局長羅致光昨日發表任內最後一篇網誌，又是一貫自吹自擂，稱本屆政府的社會福利署開支增幅達57.2%，是回歸後歷屆政府之冠，並指社會福利服務開支的增幅有65.5%，否認在社會福利服務的增幅小，不過他自己也承認，特別是安老服務與復康服務，仍在追落後，與社會需求仍有一大段距離。這句話相信是他任內發言，難得沒有那麼官腔，比較似人話的一次了。

不是香港人愈來愈暴戾，而是欲哭無淚，正如本報昨日頭版新聞標題，黎明前的黑暗，像沒完沒了，好不容易捱過林鄭班子5年任期，整個爛攤子就留給下一任，羅致光指有關社福資源方案的制訂已近尾聲，留待新一屆政府作決定，提醒新人事改善弱勢群體福祉，繼續努力。不用羅局長多說，你和同僚已經令市民失望透，成績表幾可蓋棺論定，各界只能向前望，看看新班子能否救市民於水深火熱之中。