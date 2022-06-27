世界視線：為政治犧牲軍事　烏克蘭損兵折將

烏克蘭成為歐盟候選成員國後，陷入俄軍三面包圍的北頓涅茨克烏軍奉命撤退，長達6周的圍城戰畫下句號。眼見加入歐盟有初步眉目，基輔認為達到政治目的，遂主動放棄北頓涅茨克。但撤退未開始，附近約2,000烏軍已遭俄軍殲滅。基輔在戰爭中不止一次以軍事服從政治，往往損兵折將收場。

經過連日戰鬥，北頓涅茨克終於失守。守軍最後防線是工廠區，身後便是北頓涅茨河。禍不單行的是，3條大橋早前炸毀，增加守軍撤退難度。北頓涅茨克與一河之隔的利西昌斯克互為犄角，是烏軍在頓巴斯經營多年的雙城要塞，其中一地失守無疑令另一地變得岌岌可危。2014年烏東武裝衝突後盧甘斯克州一分為二，北頓涅茨克是基輔控制區內的實際行政中心，更是烏軍在州內最後一個據點，棄守意味親俄武裝盧甘斯克民兵將完成對所有聲索領土的佔領。

烏軍最高指揮部下達撤退命令的時機，與國際政治形勢息息相關。基輔為了爭取更多援助及鋪路加入歐盟，延長北頓涅茨克守城戰展示抵抗精神。當美國加碼軍援及歐盟滿足要求後，基輔認為有着落後便撤兵，但執着外交成果造成太遲下決定，陷入死地的守軍動彈不得，更在沒有糧彈補給下苦戰多日，傷亡慘重。俄軍與親俄武裝用較長時間才攻下北頓涅茨克，與守軍中僱傭兵較多有關。畢竟僱傭兵並非本國國民，基輔亦樂於用他們打硬仗。

自頓巴斯戰役開始以來，基輔的戰略無法擺脫政治影響，為了獲得更多援助並支撐宣稱的反攻計劃，企圖透過開闢新戰場實現。烏軍曾數次突襲蛇島，但均無功而還，其中一次更刻意在俄羅斯衞國戰爭勝利紀念日前夕發動，遺屍多具後倉皇逃去。俄軍至今牢牢控制蛇島，得以繼續封鎖黑海航道，令基輔無法透過海路出口糧食及進口物資。

基輔如願獲得歐盟入場券，在外交上小勝一仗。為蓋過對方宣傳，莫斯科可能嘗試擴大在頓巴斯的戰果。曾幾何時烏軍精銳集結頓巴斯，但隨着多支部隊減員嚴重，有經驗官兵減少致無法以老帶新，戰鬥力急劇下降，只能以空間換取時間，遲滯俄軍及增加對方傷亡。