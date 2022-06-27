2019年6月回歸22年之際，香港爆發規模空前、打砸搶燒、恐怖主義活動瘋狂、延續一年的反修例暴亂，那年的7‧1是在暴亂中度過的。2020年中，中央制訂的《港區國安法》頒布生效，但暴亂還未平息，暴亂分子還在四處活動，街頭亂糟糟，反中亂港勢力、外國勢力還十分囂張，一有機會還想發起抗議運動和恐怖活動。

之後，《港區國安法》排除各種干擾，特別是來自香江府衙、司法領域內部的干擾，堅決抓捕和懲治了暴亂黑手和各式暴徒，而且除惡務盡，斬草除根，猖狂多年的各式亂港社團、工會紛紛土崩瓦解，大小頭目四處逃竄，反中亂港媒體喉舌「自行收檔」。

現在想想，若沒有《港區國安法》，若沒有中央改變了長期以來的「投鼠忌器」、猶豫不決做法，堅決貫徹中央全面管治權撥亂反正，從根本上解決香港各方面的「亂源」，全力掃清反中亂港勢力、外國代理人，今年的回歸25周年會是個甚麼樣的局面？香港會落在誰的手裏？「一國兩制」、「50年不變」將出現怎樣的「車毀人亡」大變？一定是反中亂港翻天，政權易手，不必再問「香港竟是誰家之天下」，屆時的香港禮賓府，立法會老嫩漢奸、港英餘孽、亂港分子、外國代理人高朋滿座，彈冠相慶，大開香檳也。

現在看來，2019至2020年的香港已經到了最危險的時刻，「一國兩制」已被推向懸崖邊。美國這些年在全球各地大搞「顏色革命」屢屢得手，證明只要當局軟弱，軍警背叛，公務員揭竿，破壞性的運動衝擊秩序，製造混亂打砸搶燒，恐怖橫行，外國勢力「國際施壓」，推波助瀾，推翻一個政權並非難事。香港當時的危難風險在於，香江府衙在內外反動力量夾擊下，在本身存在嚴重政治問題下，已根本無力止暴制亂，無力打敗顏色革命。

香港免於變天之禍，全靠中央出手！