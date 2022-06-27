前車之覆，後車之鑑。看到美西方對俄羅斯的瘋狂制裁，不禁令人擔心中國遲早也會面臨同樣處境，而作為中國對外窗口的香港自然無法獨善其身。許多人都在問同一個問題，萬一香港像俄羅斯那樣被剔除出SWIFT全球結算系統，將如何應對？對此，金管局大派定心丸，聲稱即使遇到這種極端情況，該局都有應對方案，「有能力、有資源、有決心保障貨幣及金融穩定」。但願如此！

很明顯，早前監管當局聯同銀行界針對香港可能被剔出SWIFT做了預案，大概就是金管局所說的應對方案。有人也許認為這是小題大做，美國對香港實施極端金融制裁的可能性不大，因為它自己也會受到極大傷害。實際上，凡事豫則立，不豫則廢，未雨綢繆在任何時候都是必須的，尤其當今世界正面臨劇變，所有可能性都不能排除。中美博弈愈演愈烈，美國為了維護本身霸權而無所不用其極，這些年到底幹了多少損人不利己的事，他們自己也數不清。

香港作為細小而開放的經濟體，又高度依賴金融行業，最易受外圍衝擊。一旦遭遇美國金融制裁，憑香港一己之力根本無法對抗，只能依賴國家支持。近年內地全力發展人民幣跨境支付系統（CIPS），無疑為香港提供了另一條出路。香港擁有充裕外匯儲備，而且金融機構穩健，只要更好地融入國家發展大局，積極參與構建CIPS，就可以有效抵禦外來衝擊。當然，如果美國瘋狂到凍結香港外匯儲備，好像對付俄羅斯那樣，則是另一回事，到時中國勢必聯同俄羅斯等新興國家反擊，整個世界一分為二，香港又豈能置身事外。

俄羅斯總統普京建議金磚國家以一籃子貨幣為基礎建立國際儲備貨幣，以應對西方國家以金融制裁等手段打擊競爭對手。雖然只是初步設想，但日後極可能成為事實。要衝破美國金融霸權，最佳辦法就是另起爐灶，以金磚諸國加上其他有意加入的新興國家，經濟規模足以與美西方分庭抗禮，發展潛力更遠勝後者，建立一套全新的國際儲備貨幣系統並非沒可能。

時移則勢異，勢異則情變。香港一直採取與美元掛鈎的聯匯制度，這曾經是有實際需要的。但當今國際形勢和地緣政治已完全改變，中美脫鈎走上不歸路，香港繼續堅持與美元掛鈎，不僅政治不正確，更是將自己置於險地。