國家主席習近平7‧1訪港，顯示無懼本港新冠疫情反彈，凸顯關愛香港之情。其實，新冠疫情發展至今，顯然已成風土病，重症個案不多，絕大部分皆為輕症，患者大都是休息數日便能痊愈。然而，港府防疫政策依然沒有放寬，尤其入境本港依然要強制隔離7日，致令海外港人回家困難重重，市民想外出旅行也因為這7日隔離而無法成行。

有見及此，李家超政府計劃上任後將檢視本港疫情，即使未能短時間內通關，也會檢討居家隔離及縮短酒店隔離日數。消息指，新政府有意縮短隔離日數至5日，並容許港人居家隔離。倘一切屬實，誠然是好事，但始終未足夠。隔離5日，時間仍然偏長，即使港人入境可回家省回酒店錢，依然存在極大不便。試想想，一般打工仔年假有限，一年不過十多日，不似港府高官動輒幾十日大假放極都有，外出旅遊5天，隔離又5天，一年大假眨眼耗盡，根本不划算。

這就難怪，即使日韓泰這些港人熱門外遊國家早已開放門禁，入境不用隔離不用打針，一樣波瀾不驚，沒有造成熱潮。正如筆者前述，錢對很多香港人來說不是問題，只要能夠出外抖一抖，哪怕團費過萬元，一樣有人甘之如飴。最大的問題是強制隔離，既浪費時間又浪費金錢更浪費生命。新政府如果真是急民所急，不如大膽廢除隔離措施，就算不能一步到位，起碼也要將隔離日數減至2或3日。

最新出爐的2022年全球百大最佳機場排名，香港機場首次跌出10大，連降10級至第20位，排名比排第18位的廣州白雲機場更低。全球最佳三甲依次為卡塔爾多哈哈馬德機場、日本東京羽田機場及新加坡樟宜機場。此消彼長，又見新加坡再領風騷，還不足以讓港府反思嗎？