假如台灣今天宣布獨立，解放軍旋即吹響號角，要一舉收復寶島，你猜在100天之後，台軍是否還能撐得住？

近日，台灣民意基金會做了一次調查，問及上述的問題。原來當地人並不糊塗，有五成一的受訪者認為台灣守不住，約三成八的人認為能夠守住，約一成一則沒有作答，這也就是說，大部分人都不相信台灣可以撐滿100天。

今年2月24日，俄羅斯打響第一槍，正式全面進軍烏克蘭，開戰初期，面對俄軍的狂轟猛炸，幾乎沒有人認為烏國能夠捱到一個月。但晃眼間，戰事已持續了100多天，烏軍仍在負隅頑抗。目睹這一幕幕傷心慘目的場面，很多台灣人不禁要問，換作是解放軍攻台，台軍能有足夠的意志與實力，像烏克蘭般硬撐下去嗎？如今民調出爐，答案已昭昭明甚，過半數的人對台軍投下不信任票。

是次民調還有一項有趣現象，就是台灣島內學歷愈高的人，愈不相信台軍的防守能力。只有小學程度者，就有約六成人認為台灣可以撐到100天以上。以此觀之，原來多唸書，對提升一個人的理智思維，還是挺管用的。

不過，該民調的結果也暴露了台灣人的矛盾心理。雖然大部分人認為，面對解放軍的強攻，寶島不可能守得住，但當問及你認為應否為了避戰而放棄尋求獨立？卻有約四成八受訪者認為不應該，只有約三成一人持相反意見。相信台灣不能守住百天的人，明顯比認為能夠的多，然而，認為不應該為避戰而放棄獨立的人，又比反對者多。既然是守不住，解放軍就必定會統一台灣，但不少台灣人又繼續妄圖尋求獨立，這不是把全島居民放在火坑上烤嗎？