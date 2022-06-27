維基百科近日爆出駭人新聞，網民揭發有維基用戶編造了幾乎整個中文版的古俄羅斯歷史維基百科，甚至自行繪製地圖、人口變化圖，又將外語論文張冠李戴，令謊言難辨真偽，不少學者和學生先後中伏，事件揭露了維基存在漏洞，容易淪為有心人大搞包括政治宣傳操作的工具。

上述偽造事件，涉事疑人大費周章，如果是騙財、騙色，甚至像立場親黑暴的黃絲編輯，透過編修、撰寫內容來搞政治洗腦，動機倒也不難理解，但這次完全與財、色、政治皆沾不上邊，竟然也有人孜孜不倦地進行了長達6年的偽造工程，編輯了逾4,800次而無人察覺，甚至其中一條偽造條目還被評選為典範條目，即內容詳盡深入，符合特定要求，是維基百科條目之傑出典範，獲翻譯作其他語文供全球用家查閱。維基百科核查機制形同虛設已可見一斑。

由此及彼，與政治相關的條目遭人惡意編修，照辦煮碗杜撰一大堆無中生有之事，若干年後才敗露也並非沒有可能，而以港人對假新聞、假資訊毫無抵抗能力，甚麼爆眼女爆了眼、太子站死了人等全部照單全收，既不fact check也不用腦思考過濾，他們對「假維基」必也信到十足。港府研究立法規管假新聞，維基百科內若有衝着政權、卯足幹勁反中亂港的內容，法例能起多大作用值得關注。

尤其英媒月前才報道，立場親示威者與親建制的兩派編輯透過手握對條目內容「動刀」的權限，變相成為對家陣營的文宣終結者，維基百科的確已被黃絲黑暴盯上。有網友對偽造事件洋洋自得，盡展湊鬼與臭美地說：「我用英文維基百科」，但全球暖化問題專家威廉‧康諾利博士曾為維基內容糾錯，反遭匿名「編輯」阻撓，說明維基的問題不分語言。