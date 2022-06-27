有人以為藝術很「離地」，遙不可及，但藝文界一直有很多有心人用作品告訴你「藝術源於生活」，甚至用行動將藝術帶入社區，以藝術傳遞正向價值，帶來更深層的社會意義。本港舞台劇巨匠古天農先生正是這樣的有心人，不遺餘力貢獻香港文化藝術發展，並回應社區所需，上周聽到他遽然離世的消息，筆者深感難過和惋惜。

作為中英劇團首位華人藝術總監、資深舞台劇演員及導演，古天農先生創作了不少膾炙人口的劇作，《我和春天有個約會》及《南海十三郎》都是經典中的經典。筆者有幸透過地區工作與古先生相識，還記得多年前，筆者作為深水埗區議會私人樓宇及市區更新工作小組主席，與古先生帶領的中英劇團以及鄰舍輔導會一齊合作，推動「深水埗口述歷史戲劇計劃──留住埗城香」。古先生對保存社區歷史文化、傳承人文精神的堅持及付出，令筆者十分敬佩，並獲益良多。

深水埗是個歷史悠久和充滿人情味的社區，讓年輕一代了解長者的成長故事，傳承上一代堅毅不屈、守望相助的精神，是非常有意義的工作，故筆者非常支持「留住埗城香」的籌備和演出。當看到一個個真實的口述故事寫成劇本，長者們以戲劇形式重現往事，在舞台上發光發亮，重拾快樂與自信，部分劇社老友記更成為義工，服務社區，筆者深刻體會到藝術對於人的價值絕不限於視覺上的美，還可修補人生、凝聚社區、尋獲生命的意義。

願古天農先生一路走好，感謝他對香港文化藝術的貢獻，劇迷永遠懷念您！筆者亦期望香港有更多好的藝文計劃和項目，有更多有心人攜手合作，持續將藝術帶入社區和學校，透過多元化的藝術形式，做好文化的保育和傳承，傳遞正向價值。