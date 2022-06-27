還有4天，林鄭管治時代正式落幕，但林鄭政府欠港人未還的債則必須再提再追。還記得前任行政長官在離任前，還為港人做了一場壓軸好戲，就是他聯同時任律政司司長袁國強入稟，以當屆的政府名義興訟，要求法庭覆核那些不依法宣誓就任的立法會議員，他沒有把該屆的「蘇州屎」留給下屆政府。前特首不怕被針對攻擊，不怕做醜人，與時任律政司司長用聯名幹了一宗特區政府成立以來從未有過的司法覆核大案，政府最終勝訴，責令那些公然侮辱《憲法》和《基本法》，醜化、謾罵及詆毀中華民族和中國人的立法會「攪屎棍」，全部掃地出門，令負責制訂法律的立法會重回正軌，可見前特首是盡職盡責。

前特首之舉，就是真正的「前人種樹」典範，他沒有到處張揚及「天天講」，「桃李不言，下自成蹊」。其時，立法會完成掃走那些違誓議員之後，勝訴一方沒上電台及做專訪自誇DQ的功績，前律政司司長也沒有做「王婆」去「賣瓜」。看來，他倆予人的印象是忠於職守，努力履行職責而已。

既然林鄭獨愛「前人種樹」，那麼請她效法前特首，在離任之前把三大未種之「樹」，設法抓緊時間完成栽種吧！自詡「前人種樹」的林鄭，總不好意思拖着下述3筆欠帳迎接國家主席習近平蒞港主禮吧？欠帳一，2014年非法佔中案被警方拘捕的1,003人中，尚有700多名被捕疑犯未交付法庭審訊（本屆政府任內一個也沒續交審），拖延數年對當事人無論如何也不公道，請林鄭立即埋單找數！

欠帳二，若林鄭不找上述之尾數，請公開交代理據，否則便對同案被判罪成獲刑之人極其不公。

欠帳三，請林鄭交代撤銷4,300萬元政治黑金案因由，沒有林鄭「柯打」，主事的鄭若驊敢嗎？