好事多磨？內地官媒日前公布國家主席習近平將出席香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，老朽亦指這充分顯示習近平對香港嘅關心、看重，以及心繫香港同胞利益福祉。

之不過，官媒冇提及習近平會否親身赴港及列明來港日期。據悉，因應新冠疫情關係，尤其係未來幾日嘅變化，具體以甚麼形式參與，有待中央和特區政府安排。目前眾說紛紜，都不敢肯定，而多數都認為，若疫情冇大變化，習近平最終會親自來港，頂多如候任行會召集人葉劉淑儀估計，因應疫情，行程不會像2017年般豐富，除咗出席回歸慶典和新政府就職禮，亦到訪西九文化區、去石崗軍營閱兵、視察港珠澳大橋等，今趟就算蒞臨，大有可能即日來回，當然詳情仍有待官方公布。

事實上，本港疫情持續蔓延，尤其是食肆群組爆疫，疑擴大至安老院舍。事緣爆發BA.2.12.1嘅屯門海港酒家日前增加3名染疫食客，累計36名食客及4名密切接觸者染疫，包括兩名屯門富泰護理安老院職員。有關安老院舍已增至10名院友及5名職員染疫，衞生防護中心須進一步調查。呢單嘢睇怕幾難搞，若再來院舍爆疫，都真係好大鑊！

本報為特區發預警：「黎明前黑暗時代」，特別指出三疫三災迎特區25載！三疫指新冠、鼠患、猴痘，三災指大停電、珍寶海鮮舫將沉沒、佐敦危樓！呢啲疫情災難，無不令港人揪心！呢，特區政府換屆在即，即使無祥雲瑞光，都唔好又風又雨又疫災吖！

新一屆政府將登場，各界無不期許香港換新天現新貌！唔通天將降大任於新班子，「前人種樹，後人乘涼」冇份，而係必先苦其心志、勞其筋骨乎？