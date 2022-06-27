隨着西方自由派政客及商界推動大麻「無害化」甚至合法化，並將CBD（大麻二酚）產品潮流商品化，大麻已成助力自由、人權甚至經濟復甦的「綠色黃金」。不過，大麻真的有利無害？如何避免違規產品充斥？如何阻止未成年人士取得大麻？如何避免青少年成癮問題？

大麻雖屬軟性毒品，但「正面」作用漸被凸顯並被潮流商品化，更成「派對必備」。目前，在全球233個國家和地區中，約50個國家已對大麻採取合法或「去除刑罰、保留行政罰則」的除罪管制，原因包羅萬有，包括指稱大麻有醫療價值；藉大麻合法化打擊毒販的不法勾當；減少大麻相關的暴力罪行；大麻的工業用途廣泛，例如製成隔熱材料、織物、驅蟲劑；大麻的種植可增進農民的收益；商人推出大麻或CBD與多種食品相結合的食品，有助刺激經濟；大麻產業更可為政府帶來可觀稅收等，令人嘆為觀止，但關鍵是，這些「成果」即使成立，也是經由犧牲市民健康、削弱政府的監管和執法能力而來，值得嗎？可以接受嗎？

大麻植物含有至少750種化學物質及104種大麻素，植物內部成分複雜，有非精神活性的CBD，亦有讓神經快感高漲的精神活性物質，可引致成癮、智力受損以及思覺失調的四氫大麻酚（THC）。長期及過早吸食大麻會引發精神疾病，包括出現幻覺、妄想等急性精神病，甚至是「scromiting」（尖叫及嘔吐）的症狀及精神分裂症。此外，患有抑鬱症等情緒障礙且同時沉迷大麻的年輕人，其自殘和死於他殺的可能性（通常在變得暴力後）是那些沒有服用人的3.2倍。

在香港，吸毒和毒品問題雖已整體受控，但吸食大麻卻成青少年吸毒的主流，涉及青少年的大麻案件逐年遞升，去年涉大麻被捕人數是2017年的近3倍，且只是冰山一角。更值得注意的是，含有大麻萃取物的產品，例如CBD咖啡、化妝品等，開始在年輕人市場充斥，並在營銷及包裝上貼近潮流商品，淡化其藥物或醫療用途，試圖迴避法例監管和降低青少年對大麻的戒心。因此，第一是應從立法開始，希望政府能盡快並且從嚴管制CBD及其相關產品，不容毒品被潮流化和商品化，更讓市民清晰明白「毒品就是毒品」，避免魚目混珠。

第二是要大幅提高相關罰則，以及加強警方的執法力度，特別是要取締網上的毒品宣傳和銷售等勾當；並授權警方牽頭推動跨界別合作的社區為本模式，嚴打涉及青少年吸毒和販毒的非法行為。

第三是加強學校和公民教育，並在社區層面培育年輕的禁毒領袖，協助青少年建立抗毒意識和抗毒價值觀，防止他們誤墮毒海和法網。而除了青少年，家長也需要針對性的輔導支持。

第四是以獨立個案形式協助解決青少年吸毒背後原因，避免他們困陷在戒毒和再吸毒的意志拔河。