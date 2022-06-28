正論：院舍抗疫變虐待　政策漏洞未悔改

連日來本地確診個案維持在接近二千宗水平，到底會否突破關口再度飆升，形成第6波疫情，現在還是未知之數，其中一個迹象是院舍開始出現個案，這正是第5波重災區之一，令人憂慮究竟會否悲劇重現。有關方面似乎未有吸取教訓，在強制檢疫方面又引來批評。

安老事務委員會有委員昨日在媒體反映，有院舍員工於6月初染疫，若被視作確診者的密切接觸者，院舍長者須送往隔離中心，但員工被視為密切接觸者則只需居家檢疫。如此情況，難怪會被形容是「雙重標準」，業界及長者家屬對相關安排都有不滿。許多長者都是長期臥床，部分需要插喉餵食，又或連接儀器、尿袋及肛袋，如果要移動出外，非常不方便，亦會造成一定程度的不舒服，若處理不宜，甚至會影響身體及心理狀況。

制訂強檢政策的人員，似乎缺乏同理心，未了解移送臥床長者是一件「大工程」，曾經有一間達療養程度的安老院，因為出現確診個案，42名臥床連接喉管的長者，分批運送到亞博館，結果要弄到深夜才結束，等候的長者在期間受到一定程度折騰，若是未能適應，會感到「疲於奔命」，數日後又轉回院舍，淪為不折不扣的人球。

相信有照顧過帶病長者的人都知道，輕微的變動隨時對病情有影響，例如一口痰未有及時抽走，變成肺炎，足以致命，又或是在移動過程，有胃喉鬆脫，食物隨時跌入肺部，形成吸入性肺炎，有致命危險。院舍有員工染疫，人手已經不足，還要兼顧移走長者的大工程，出現甩漏機會極大。第5波院舍「死得人多」，部分會否是因為移送過程出現問題呢？可惜逝者不能夠告訴我們答案，死無對證，令失職的人員逃過責罰。

一動不如一靜，其實現時院舍員工或院友的疫苗接種率都已提高，對新冠疫症有一定程度保護性，就算是染疫者也未必發病或出現病徵，其他院友純粹被列為密切接觸者，本身可能根本沒有染疫或發病，既然密切接觸確診者的員工可以在家檢疫，同樣道理，長者也應該可以留在院舍隔離。特別是現在親友探訪有限制，院舍長者播疫到社區的機會極微，反而員工居家檢疫，是否限制其同住親友也要檢疫，播疫社區的機會又可以抹殺嗎？

不少院舍長者轉移到亞博館隔離數日後便重返院舍，費時失事。眾所周知，Omicron變種病毒的潛伏期可以一至兩周，數日檢疫根本是聊勝於無。指引是死的，執行可以靈活處理，當局應該容許彈性，根據長者個人情況，包括臥床照顧設備，去決定是否需要轉移到其他設施檢疫。院舍也應該做好準備，設立密切接觸者專區，若果通風、間距、設施等指標都良好，根本不需要將長者送往隔離中心。院舍檢疫政策是為了護老，卻演變成虐老，特區每日都在上演層出不窮的荒謬劇。