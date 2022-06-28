功夫茶：西九超支兼延期　皆因港府亂管理

相傳喺「三皇五帝」時候，中華大地連年遭遇洪災，帝舜命令鯀治水，但鯀治水9年無功，於是帝舜又改派鯀嘅兒子禹繼續治水；禹上任後改用疏導法，歷13年治理終取得成功，獲後人尊稱「大禹」，呢個亦係「大禹治水」嘅典故由來。所謂以史為鑑，喺呢個典故中可以睇到，展開龐大工程嘅時候，管理者嘅作用非常重要，一旦管理者失職，及時撤換方可解決問題，拯救黎民百姓於水深火熱之中。今時今日嘅香港，都有多項斥資巨大嘅工程，其中西九文化區一再延期超支，試問當局係咪應該考慮撤換西九嘅管理層呢？

立法會工務小組委員會尋日就召開會議，討論西九文化區基礎建設工程項目，包括南面登岸設施嘅細節。不過喺會上，唔少議員對於西九文化區屢次超支延期感到不滿，有議員質疑西九管理局係咪有能力承擔登岸設施同渠務工程，又有議員認為選址需要改建現有海堤，會產生額外費用。並唔係議員杞人憂天，而係西九管理局太多前科，問得詳細啲自然係好。之不過，土木工程拓展署解釋，話西九文化區佔地龐大，若由唔同承建商參與建造，可能導致造價上升，又話管理局作為最大持份者，由當局自行承擔相關工程係最合適不過！

官員嘅答法不出所料，係相當官腔！倒番轉嚟問，家陣唔畀其他承建商參與建造，當局係咪可以確保造價一定唔上升先？假如無法作出承諾，咁係咪應該考慮更具效率嘅方法呢？西九管理局係就係最大持份者，但咁多年嚟，多次延期超支，局方有冇話承擔責任？係咪就算再延期，都係局方自己諗方法解決，唔使再追加撥款？

查實自從首屆政府提出「西九文化區」嘅呢項構思之後，久唔久都會有啲消息進入輿論視野，不過大部分都係壞消息，一時話呢項工程要延期，一時又話嗰項工程超支；喺2008年嘅時候，港府向立法會申請撥款216億元，去推動發展西九文化區，經已被批評係天文數字，諷刺為「世紀大白象工程」；殊不知呢個原來報細數，拎嚟氹港人落疊！隨住時間推移，西九文化區都未起完，整體成本已經超支一倍有多，爛尾又驚成為世人笑話，結果港府被迫充「大頭鬼」，一再追加撥款，將大量公帑掉入呢個無底深潭當中，莫講話回本，直頭想止蝕都做唔到！

假如呢啲事發生喺古代，發生喺明君統治嘅時代，相關官員老早被人撤換，隨時問斬添啦！家陣香港好文明，無死刑嘅，但撤換查實係在所難免喎！講番轉頭，呢個西九文化區起完之後，究竟有幾大用途呢？查實係咪需要用到咁大幅地呢？假如話係「罪在當時功在後世」，畢竟可以造福下一代港人，市民大概都無咁嬲，否則只會被後人標上「好大喜功」4個大字，呢啲要交畀後人去評價啦！