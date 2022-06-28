世界視線：保守黨怨聲載道　約翰遜闊佬懶理

英國首相約翰遜雖在派對醜聞中一身蟻，卻成功在保守黨逼宮危機中逃出生天。志得意滿的他日前揚言將尋求連任，繼續執政至2030年代中期，首相府隨即澄清約翰遜只是在說笑。保守黨剛經歷下議院補選失利及丟失票倉，黨內早已怨聲載道，但約翰遜一於少理及口不擇言，只會令各界對他的反感有增無減。

在下議院兩個議席補選中，保守黨分別失去蒂弗頓和霍尼頓，以及韋克菲爾德選區，前者由1997年起一直是保守黨的囊中物。補選失利將加劇保守黨內部矛盾，負責監督競選總部的黨主席杜永敦引咎請辭。他在辭職信中稱必須有人負責任，不適宜留任黨主席。杜永敦的離去未能令約翰遜作出反省，他反指執政黨通常不會勝出中期選舉，又指生活成本才是國民首要關注問題，企圖轉移視線及模糊對他的不滿焦點。

經歷上月地方選舉大敗，保守黨曾嘗試透過不信任投票把剛愎自用的約翰遜拉下台，但最終功敗垂成。自派對醜聞揭發至今，約翰遜雖然道歉認錯及繳交罰款，但一直不動如山堅拒下台，並無視民意戀棧權位。約翰遜支持度屢創新低，本月跌至只有24%，認為他表現不佳的國民由68%增至69%。黨友不信任加上在野黨連番追擊，約翰遜倘繼續視若無睹，恐怕只會拖累保守黨，甚至令後者付出高昂代價，在重要關頭一鋪清袋。

面對內外交困，約翰遜選擇在外交上左右開弓，單方面修改脫歐時與歐盟達成的《北愛爾蘭議定書》，並驅逐難民庇護申請人到盧旺達。約翰遜放手一搏主動帶起敏感議題，相信是為了爭取黨內支持及重奪控制權。惟如意算盤未打響，有離心的蘇格蘭醞釀第二次獨立公投，一波未平一波又起。

帶領英國順利完成脫歐程序後，約翰遜的民望一度如日中天，但好景不常。隨着新冠肺炎爆發，約翰遜因抗疫不力備受批評；加上在派對醜聞中沒有展現出應有的政治承擔，已把疫情前蜜月期累積的支持度消耗得所剩無幾。即使約翰遜避過黨內不信任投票，同樣投票一年內不會兩次舉行，但他已成為眾矢之的，暴風雨將會浪接浪。