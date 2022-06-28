產評：全球經濟烏雲蓋　亂世投資盛難再

全球經濟烏雲蓋頂，俄烏衝突在能源及糧食兩大根基上掣肘着經濟復甦，東、西分裂不利資源效益，變相廢掉「全球化」增長引擎。另一方面，去年錯判物價趨勢的各大央行正亡羊補牢，以急速升息和收水來應對世紀通脹禍患，經濟景氣實在不可能會好，更大可能是反覆尋底。如是者，表現領先經濟的股市，每逢反彈浪皆成為資金「逃生」的機會，近日港股以為會有像樣升浪之際，突再現外資基金大戶減持股份套現，誠然並非「吉兆」！

過去多年美國政府帶頭狂印銀紙，營造超低息環境，企業積極發債不斷擴大投資以維持盈利增長動力，又將平錢用來回購股份充撐股市，市場流動性氾濫下更出現加密貨幣泡沫狂潮。可如此繁榮盛世實屬「虛假」，如今美國通脹處於逾40年高位，歐洲更是史上最激，俄烏衝突並沒有絲毫平息的迹象，意味能源和糧食供應失衡的問題尚無法解決，大家都只能擔櫈仔看這回通脹利刃的殺傷力有多大，使這場超級資產泡沫會以何等速度爆破。

最近，亞洲新興經濟體的工潮迭起，皆因企業面對市道景氣欠佳、同業競爭激烈、經營成本上升，難滿足工人的加薪要求；可工人面對百物騰貴，收入不足以應付基本生計，往往就先將不滿發洩在企業，接下來矛頭就會指向政府。事實上，今年以來美元呈強勢，新興亞洲貨幣顯著貶值，遇上進口物價飛升，能源、糧食價格上漲，再加上長期的疫情令經濟元氣大傷，民怨不斷積壓是完全可以理解，這也說明不少新興經濟體正處於「壓力煲」狀態，隨時爆發空前經濟危機。

本來，這個時候最需要是幾大經濟體攜手合作，緩衝壓力，加快修正周期。偏偏歐美持續加大對俄國的制裁，自製能源危機，今夏全球多地電價上升，待北半球下半年進入秋冬，能源危機好戲在後頭。要知道，若計及美國和整個歐元區，作為全球3大經濟體之一的中國，次季經濟因疫情封城影響而幾乎停頓下來，若然下半年逐步走出疫情防控，需求復常勢必帶動全球能源及糧食等物價飆升。中國如今通脹受控，糧食充足，又積極輸入平價俄油，受物價變動影響有限，反觀歐美則坐立難安，尤其利息與企業經營成本飆升，生意難做，金融市場動盪不利股債融資，這些年舉下巨債的企業將面臨真正的存亡危機。

經濟差，股市如何能好？昨日有南非大戶沽清中資科企京東股份套現286億元，又推翻禁售承諾擬有序地「無上限」減持騰訊股份，以其2018年來每次大手減持都是股價浪頂來看，這消息頓令股民的心冷了一截！即使恒指反彈，有勇氣大手追貨的相信僅為少數。

世界經濟由「治」走到「亂」，大國之間由合作共贏變成存量博弈，政治紛亂、經濟衰退、物價飛升，大蕭條漸行漸近，各方都只有自求多福。歐美大禍臨頭之際，中國與西方經濟脫鈎焉知非福，最重要是堅持按自己道路，善用體制優勢做好市場，用心經營好非美經貿圈，機會只給有準備的人，看誰能笑到最後！