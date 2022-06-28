烏克蘭之戰正處於轉折點，俄羅斯聯軍在頓巴斯地區應該是勝利了。烏軍在大敗中撤退，主力被殲，即使新徵召的軍隊有北約武器裝備，戰鬥力大減，士氣不足。波蘭等外國僱傭兵無力扭轉戰局，戰爭的發展便操諸俄國的主動。俄羅斯會否佔領頓巴斯地區便止兵呢？

俄羅斯特別軍事行動的兩大目標──烏克蘭的去軍事化與去納粹化只是完成了一半。在北約的支持下，烏克蘭雖敗卻更軍事化，政治上亦更納粹化，政府基本上全面納粹化。清理了頓巴斯地區及克里米亞的周邊，並沒有導致烏克蘭政府轉變。美國與北約更在烏克蘭加強軍事裝備，使俄羅斯的安全環境更惡化。若俄羅斯不乘勝追擊，美國和北約會幫烏克蘭重建軍力，早晚進攻頓巴斯地區以至克里米亞。休戰只是讓烏克蘭與美國、北約重整戰線，進行調整。

就近月的趨向，美國、北約的武器供應拖慢了俄軍的步伐，若有更多先進長程武器部署，俄羅斯將更難應付。因此，俄羅斯還需乘勝追擊。美國和北約的態度已是長期作戰，「戰至最後一個烏克蘭人」。烏克蘭是美國、北約毀滅俄羅斯的工具，不惜玉石俱焚。俄羅斯是西取敖德薩，抑或北攻中部地區，同時威脅基輔與烏克蘭西部？烏克蘭部隊沒法阻止俄軍的進攻，美國與北約會採取怎樣的方法解救？波蘭不敢公開出兵，僱傭兵作用不大，對俄羅斯飛地加里寧格勒施壓，還是不敢公開刺激俄羅斯。

顯然，美國與北約在長期作戰戰略定了之後，卻不知怎樣在戰場失利下維持烏克蘭的戰事。俄國在加里寧格勒置有戰術核武，普京態度堅決，美國、歐盟怎敢正面衝突？烏克蘭以導彈無人機攻擊俄境目標，似僅只是發洩，並不代表會把戰線拉開，攻入俄境。美國、歐盟等待俄羅斯在制裁下垮倒，在俄反制下卻變成俄羅斯與美歐在看誰先倒下。形勢上俄已取得主動，對歐洲能源與糧食等斷供，必然引發歐盟內部的分歧與衝突，美國用意識形態與政治、財力可壓得住歐盟的不滿嗎？

美國拖不到中期選舉，俄羅斯反而可堅持下去，積小勝為大勝。一旦基輔政權崩潰，烏克蘭變阿富汗抑或敍利亞、利比亞呢？俄羅斯顯然是借此改變東歐的安全局面，是重建冷戰造成又一次的歐洲分裂，抑或是在美俄衝突中歐洲宣布中立？烏克蘭之戰歷史意義重大而深遠！