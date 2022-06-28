香港快回歸25年，25年前的6月30日，筆者和大多數市民一樣，正在忙忙碌碌、孜孜以求的忙活工作，照常返工或在家看電視「見證歷史時刻」。記得那天早上就見陰雲，天文台預報有大雨。這個歷史時刻最先展現在人們眼前的，是「大英帝國」在港飄揚了150多年的米字旗在港督府落下。

末代港督彭定康「整色整水」一番後，一臉悲愴的看着米字旗徐徐降落，雙目含着淚光，從英國兵士手中接過摺疊好的米字旗。當時我想，這面米字旗大約會放在英國某個甚麼紀念館裏展覽緬懷吧！和彭定康一起悲愴不已的，有一堆洋人，還有一堆「黃皮白心」的港英餘孽。我想，他們中的一些今後是「冇得撈」了，還有一些人則可「平穩過渡」，在政權順利交接後繼續在港榮華富貴，甚至還能爬得更高。

降旗儀式後，彭定康參加「英國光榮撤退」儀式活動，英國查理斯王子到場，活動有很多表演節目，有蘇格蘭樂隊、有香港中樂團、有歌手高歌。查理斯王子講話時，一直在下的小雨突然成了傾盆大雨，在場者無不成了落湯雞。

中英兩國的交接儀式是在晚上，時任中國國家主席和國務院總理出席了場面盛大、莊嚴隆重的交接儀式。在全球直播下，英國米字旗再次降下，升起了中國五星紅旗；儀式完成後，查理斯王子、彭定康等乘着皇家不列顛尼亞號遊艇離開香港，在眾目之下漸漸消失在黑夜中。當年英國人耀武揚威、乘興而來，現在垂頭喪氣、敗興而歸，好彩他們「識做」，否則就會被趕走，更加難堪。

7月1日零時一過，中國解放軍車隊便開過羅湖橋，香港市民熱烈歡迎，五星旗及橫幅標語如海。在國家領導人主持下，香港特別行政區政府成立，行政長官率領一眾官員宣誓「上崗」，香港的歷史翻開了時代新篇章。當晚一些反對派政客還想鬧事，但是被政府嚴厲制止。然而當日之後，他們還是狂鬧了二十多年！