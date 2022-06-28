曾擔任總統的俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫日前有感而發，指歐洲政客水平嚴重下降，當年法國總統戴高樂可以反駁任何一位美國總統，現在歐洲人誰可以手不抖地這麼做？這不是刻意貶低，而是事實，現在的歐洲政客不僅無法和戴高樂相提並論，甚至遠遠不如戴卓爾夫人及默克爾，可謂一代不如一代，一蟹不如一蟹。

過去戴高樂將軍堅持獨立自主的外交政策，不願聽從美國指揮，也拒絕參與美蘇冷戰，因此毅然帶領法國退出北約軍事一體化機構。反觀當今歐洲政客大多是美國應聲蟲，一味唯唯諾諾，從來不敢說不。法國總統馬克龍大概是歐洲政客中最有自己想法的一個，曾試圖聯合德國等組建「歐洲軍」，以擺脫美國控制，可惜光說不練，不了了之。最窩囊的是，法國被美英合謀搶走澳洲的巨額潛艇訂單，無異於被盎格魯撒克遜人合夥攔途截劫，卻只能逆來順受，唾面自乾。

就以俄烏戰爭來說，德法等歐盟大國明知被美國綁架，也明知戰爭繼續拖下去對自己最不利，卻無可奈何，只能乖乖聽從美國擺布，不斷加碼對俄制裁，等於不斷傷害自己。有位德國高官警告，德國面臨的天然氣危機比1973年世界第一次石油危機更嚴重，更多人將受到影響，某些地區甚至可能會失去「整個工業複合體」。德國歸咎於俄烏戰爭，指摘莫斯科必須為此負責。但實際上，許多問題都是德國自己造成。好不容易興建北溪2號天然氣管道，偏偏拋棄不用，這不是自廢武功嗎？明明高度依賴俄羅斯能源，偏偏拒人於千里之外，這不是自食苦果嗎？

美國挑動俄烏戰爭的戰略意圖很明顯，除了削弱甚至擊垮俄羅斯，就是為了進一步控制歐洲。而這種戰略意圖並非始於今日，從唆擺英國退出歐盟，到千方百計壓制歐元，都反映一個事實：美國從來不希望歐洲強大，更不希望歐元威脅美元霸權。因此，俄烏戰爭爆發後，歐盟國家陷入泥沼，歐元疲弱不堪，正是美國最想見到的結果。如果歐洲政客連這一點也看不透，那就不只是水平嚴重下降的問題，而是智商嚴重不足的問題。

當然，並非所有歐洲政客智商都有問題，有些人頭腦還是清醒的，只因實在無法掙脫美國的控制，所以不得不乖乖就範。可以斷言，經此一役後歐洲勢必加速衰落，再也無法跟美國爭一日之長短。