美國聯邦最高法院推翻1973年羅訴韋德案奠定的維護墮胎權後，全國多地引發大規模示威。總統拜登形容是「美國悲傷的一日」；前總統特朗普則揚言是「憲法、法治以及生命的勝利」。說穿了，美國女性墮胎權大開倒車，又是政治角力惹的禍。

女性墮胎權在美國一直爭議不斷。以基督教福音派為代表的反墮胎選民與共和黨綑綁，形成一股強大的政治勢力集團。而特朗普為爭取福音派支持，在其4年任期內安插3名保守派大法官，3人同樣支持推翻羅訴韋德案裁決，最終以5票對4票通過取消憲法墮胎權。與此同時，自由派、女權運動在70年代興起，女性墮胎權被視為保障人權和進步，與民主黨所代表的意識形態一拍即合。因此，有關議題一直成為兩黨政治之爭，近年自由派在輿論佔上風，民主黨的克林頓、奧巴馬相繼上台，事事講求「政治正確」。然而物極必反，到了特朗普執政，撕下了政治正確的遮羞布，「美國優先」、「白人至上」琅琅上口，而福音派更是這些信條的堅實支持者。

特朗普意欲在2024年大選捲土重來已是彰彰明甚，爭取福音派支持尤為重要。目前拜登領導的民主黨民望低迷，美國人正被高通脹壓得喘不過氣，華府謀求撤銷部分中國關稅也被共和黨攻擊為軟弱，稍後的中期選舉，民主黨實難言勝算。今次的反墮胎爭議，順理成章為民主黨所用，拜登呼籲國民用選票撥亂反正，惟此舉能否扭轉頹勢卻不容樂觀。皆因墮胎問題始終不及通脹貼身，不少美國人已厭倦拜登的軟弱無能。總而言之，在民主共和黨爭不絕的環境下，任何議題都會被政治化，由撤銷關稅到槍管再到墮胎權皆不能幸免。如此美國，是再次偉大還是步向衰落，不言自明。