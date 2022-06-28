朋友傳來資訊，是本地新私家車登記數量的排行榜，我翻開近期某月的統計結果，不禁呆了半晌。榜上赫然居首者，是一家美國品牌的電動車，月銷1,610輛，跟其他對手相比，堪稱一騎絕塵，回視後來者，幾乎連身影也找不着。

筆者一時興起，隨手抓起計算機，把新車銷量榜上第二至十名的數字相加，得出的結果是901，也就是說，該美國品牌的電動車，比起榜上其他汽車加起來，還要暢銷。這家美國車廠成立至今只有十多年，卻把不少百年老店甩在後頭，何謂彎道超車者，此之謂也。

回想起我中學的時代，日本私家車雄霸香港市場，你抓起石頭隨意向馬路擲去，被擊中者大多會是扶桑國的產品，但所謂「三十年河東，三十年河西」，如今已變了世代。昔日最當紅的日本私家車品牌，現在一個月的銷量只得90多輛，委實可憐復可憫。

不過，真正在市場上橫空而出，能夠彎道超前者，未必盡是美國電動車，螳螂之後還有黃雀，最後而最大的贏家，或許是中國的電動車工業。去年，全球第一大電動車出口國，是中國。美國的新能源汽車看似橫掃世界，但入到中國市場，卻不是老大，內地最高銷量的電動車，是來自國產。數最豪華、最靈巧、續航距離最長的產品，也是由中國研發的。

目前中國最現代化的電動車，一如神兵利品，其製作過程高度保密，等閒不讓外人察看。曾有香港人以貴賓身份獲邀進入廠內參觀，其中兩人出來後現身說法，一人說邊看邊讚嘆得合不攏嘴，另一人則說在廠內行走，渾身汗毛直豎，震撼程度難以形容。觀乎今日的汽車世界，領在前頭的，很可能正是Made in China的產品。