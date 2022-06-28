美國聯邦最高法院日前推翻民主黨支持的女性墮胎權，全國多地爆發民眾示威，諷刺的是，反對墮胎好像很尊重生命似的，但與此同時，高院卻又作出支持擁槍的裁決，完全無視多宗嚴重槍擊案引發死傷者眾的事實，山姆大叔正逐步邁向自毀。

關於墮胎問題，支持者與反對者總是各執一詞，但美國的兩黨政治有本事將任何簡單問題複雜化，將美國推向撕裂與自毀的絕路。正如美媒形容，前總統特朗普任內提名的3位強硬立憲主義者成為聯邦最高法院大法官，促成了今次裁決，特氏應為女性墮胎權利被推翻負上重大責任。同理，全國步槍協會與共和黨關係密切，高院作出支持擁槍裁決背後的理據，各界自有公論。可笑的是，特朗普對墮胎權的裁決形容是「上帝做的決定」，前副總統彭斯則謂是生命的勝利，更呼籲反墮胎人士繼續在各州爭取，稍後會否出現以子彈招呼意見相左人士，還請拭目以待。

美國正陷入社會撕裂的危險邊緣，皆因民主、共和兩黨政客藉各種議題大鬥法，兩黨的支持者亦水火不容，民主黨支持者對拜登在墮胎、擁槍兩項議題上缺乏影響力，已非常不耐煩，民眾示威支持墮胎竟被人駕車猛撞，是繼「黑人的命也是命」示威浪潮後，又一次響起社會大撕裂的前奏，愈臨近中期選舉，以暴易暴的社會撕裂恐愈趨嚴重。

墮胎議題、擁槍、種族歧視、兩黨政治互相攻訐，成了美國自毀的四大方式，嗜暴、專制、偽善之徒大講民主、自由，就如遠東地區的黑暴「食人族大談餐桌禮儀」一樣荒謬，這本身就是一種對人類文明的最大羞辱。美國號稱「民主燈塔」，竟一次又一次地出現「美麗的風景線」，這到底是「上帝做的決定」還是人禍，答案已很明顯。