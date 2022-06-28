原定明年底啟用的啟德體育園，因工程受新冠疫情影響，建築物料未能如期抵港，加上建造業人手因染疫和招聘困難出現緊張，使體育園主場館及室內體育館須延遲9個月至一年落成，料至2024年底才完工。筆者作為立法會民政事務委員會主席及體育學院董事，與體育界和廣大市民一樣，非常關注工程進度，擔心會否再拖延而影響2025年全國運動會的籌備工作。

啟德體育園作為全港最大的體育園區，目標是提供世界級的多用途設施，為國際和區域性賽事的舉辦、運動員訓練及市民參與運動提供頂級的場地，市民普遍期望當局可爭取全運會開幕式在啟德體育園舉行，進一步提升本港體育文化和運動風氣。體育專員楊德強表示，工程延誤不影響粵港澳3地承辦的2025年全運會，因尚有約9個月試運。筆者期望當局適時向立法會民政事務委員會交代進度，包括搜購建材及招聘建築工人的進展，釋除公眾疑慮。

過去本港不少公共工程出現延誤或滯後，啟德體育園並非獨例，地區康樂設施亦然，例如位於長沙灣深旺道旁的深水埗文化康樂大樓，早於去年中已完工，但啟用日期一拖再拖，時隔約一年仍未開放予周邊新搬入的屋邨和屋苑居民使用。按《香港規劃標準與準則》計算，全港仍欠缺逾千個體育設施，市民享用康文署場館又要面對炒場問題，歸根究柢是因為社區欠缺足夠的場地供應。

筆者認為，新一屆特區政府成立文體旅局後，應同樣以「提速、提效、提量」為目標，成立工程監督小組，督促啟德體育園工程，並監督「體育及康樂設施五年計劃」中未完成的項目，跟進已展開可行性研究的項目，並適時推出第二個「體育及康樂設施五年計劃」，加快推動興建大型及地區性康體設施。