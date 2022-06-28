中國自古有句名言：「不在其位，不謀其政。」從來都是掌權官員善始善終的政治道德。可是，即將離任的特首林鄭總是不甘寂寞，大言不慚，高調和具體地對香港未來指指點點，不收斂囂張狂妄，既犯天條，又惹眾憎。日前她在會見媒體談及愛國者治港時，說在完善選舉制度後，有廣泛代表性的選委會，與當日的人大框架脗合，相信不需很長時間，可實現普選，公然挑戰李家超聲稱普選不是首要施政目標。

林鄭在離任前夕吹響普選的號角，既不合情也不合理，對此，政壇元老范徐麗泰和譚惠珠先後直率批評。林鄭吹普選調只是迎合反中亂港的內外勢力需要，否定愛國者治港原則產生的選委會及第7屆立法會和第6任行政長官，隱晦地詆毀現行產生的管治團隊和管治架構沒民意認受性，用心何其歹毒！

曾在上屆政府做政務司司長並主責推人大「831」選舉方案的林鄭，沒有理由不知道啟動香港政改的「總開關」在人大常委會，決定香港政制改革的步伐在中央政府。香港的政制結構如何，政改方案有何規劃，政改步伐的快慢時間表，完全是中央政府的事權。誠然，任何港人都可以提出意見和要求，唯獨作為行政長官不應妄言，何況林鄭並沒有得到中央授權在此重大問題上表態。

眾所周知，中央政府透過不同層次、不同渠道、不同公告都一再強調，堅決堅持落實和貫徹愛國者治港，從沒說過現階段推普選。林鄭公然對抗中央大政方針，用心何其拙劣也！

說到底，林鄭在任內本應做的不做，不應該做的則做足，對23條立法百般卸膊，對繼續檢控非法佔中四分之三的未審案件扮失憶，對下任政府越俎代庖指指點點，好在噩夢快完了。