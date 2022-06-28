登山，要不畏艱難地攀爬，才能登上頂峰；同樣，做每件事都要不怕困難，富有責任心和使命感，才能把事情做好。呢，眨吓眼本屆政府即將下台了，然而是否真如林鄭月娥所說，「前人種樹，後人乘涼」？

實情係前人種子都未播，反而有唔少「燙手山芋」要後人接！嗱，特區新班子最迫切嘅莫過於調整防疫抗疫政策。嗰位「喊包上身」嘅食衞局局長陳肇始仲要爭取時間，於任內發表其死唔肯斷氣嘅最後網誌。各位，都唔使問阿貴咯，一個二個高官回首前塵往事，不是往自己臉上貼金，就係讚美自己如何為民，講到自己仿似為國為民、鞠躬盡瘁嘅「俠之大者」咁款；又或自吹自擂如何「犧牲」，彷彿自己係做緊「義工」，完全唔記得自己人工福利高過歐美政要，你話係唔係吹脹呀！

嗰位只知多謝現任行政長官嘅陳肇始，日前喺網誌回顧食衞局轄下食物科5年嚟所推進嘅工作，包括環境衞生及殯葬服務、食物安全，以及漁農業發展嘅範疇，佢仲特別提到當局加強處理鼠患。巴閉咯！老朽唔係指滅鼠成效，而係指政府去年投放逾7億元公帑去滅鼠，創過去5年新高，結果抬高老鼠身價，花逾一萬個大洋先捉到一隻老鼠！咁嘅「威水史」，好心咪攞出嚟獻世啦！

呢！卸任在即嘅勞福局局長羅致光最精於「數口」，佢亦發表網誌，指本屆政府嘅社福開支增幅達57.2%，係回歸後歷屆政府之冠，如「在職家庭津貼」增幅兩倍多，社會福利開支嘅增幅就更高；佢仲自詡安老復康使費飆升，仍在追落後，廢噏完一輪就大腳將個波踢畀下屆政府：希望日後特區政府為改善民生，特別是改善弱勢社群嘅福祉上，繼續努力！一個燙手山芋話咁易就掟出去，爽呀！