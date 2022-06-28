俄羅斯與烏克蘭自今年2月全面爆發戰爭以來，至今已超過4個月；最新戰況是烏軍退守利西昌斯克市，俄軍則攻佔北頓涅茨克市。綜觀4個月以來的戰況，隨着俄軍策略的改變，戰爭已進入新一階段。不得不說的是，烏克蘭未有好好把握首階段尾聲的大好形勢，已建立的優勢現時以肉眼可見的速度消失，總統澤連斯基逐漸陷入被動，倘歐美不及時進一步介入，澤氏的敗局幾乎是板上釘釘。

或許基於戰前預判失算，無可否認的是，俄羅斯對烏克蘭的首階段軍事行動，遭遇前所未見的挫敗。剛開始，俄軍以狂風掃落葉的姿態大舉進軍烏克蘭，期間更一度傳出基輔有可能在短時間內淪陷的消息。之不過，比起消滅政權，俄方似乎更想迫使烏克蘭投降，以達成其政治目的，然而俄方顯然低估了烏方的抵抗決心。結果，俄軍採取「有前冇後，打死罷就」的進軍策略，卻沒有一劍封喉，沒有進行斬首戰，也沒有癱瘓敵軍中樞；烏軍站穩陣腳後，自然開始瘋狂反撲；俄軍首尾不能兼顧，隨即全線敗退，同時意味着戰爭首階段結束。

值得一提的是，烏克蘭在首階段戰爭中的反撲，不但是成功的，而且規模龐大，除傾全國之力收復部分失地，還包括輿論戰、歐美對俄制裁等。一時間，俄羅斯陷入巨大劣勢，除了軍事上節節敗退，國內經濟衰退、反戰聲音不斷等，或許在一定程度上動搖了總統普京的決心。奈何澤氏沒有乘勢把普京逼上談判桌，也沒有主動讓一步以換回失去的國土及和平，而是「一朝得志，語無倫次」，繼續推動加入北約和歐盟的進程，堅定了俄羅斯的鬥志。

進入第二階段後，俄羅斯顯然已適應歐美制裁帶來的經濟影響，人民也明白這場戰爭許和不許敗，國內局勢漸穩；另一方面，俄方的進軍策略也作出改變，從「有前冇後」變成「穩紮穩打」，繼續轟炸烏克蘭大後方的軍事目標之餘，地面攻勢不再分散，而是聚焦在盧甘斯克州及頓涅茨克州。一旦兩州全境淪陷，再無烏軍據點，俄軍便可南下全面進攻扎波羅熱州及赫爾松州，與早已佔據的克里米亞連成一體，也可北上再度圍困重鎮哈爾科夫。

誠然，歐美多國源源不絕地軍事援助烏克蘭，即使俄軍全面佔領盧甘斯克州及頓涅茨克州，下一步進攻也會困難重重。然而，澤氏最應擔心的是，俄軍完成佔領兩州後突然轉攻為守，甚至提出停戰和談。須知道，進攻往往比起防守更消耗兵力，烏軍假如想在俄軍手上奪回兩州，必然付出沉重代價，即便展開轟炸，受害的也是自己國土；惟一旦同意和談，意味着烏克蘭很有可能以失去兩州為代價，換取短暫和平，屆時澤氏也將由「英雄」搖身一變成為「千古罪人」。或許對澤氏來說，目前只有俄方主動退兵或歐美主動出兵，才稱得上勝利，否則他也只能維持戰爭局面。