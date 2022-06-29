產評：港經濟挑戰甚多　減辣穩樓市勿拖

香港經濟尚未擺脫已持續逾兩年的新冠疫情，疊加前所未有的國際地緣政治大變局，更讓金融產業蒙上重大不確定因素，不少中高產港人看不通前路，索性選擇移民離港。人、財求去，不利投資與消費，最終必然會反映在資產價格身上，包括股市與樓市。

雖然內地致力加強與港經貿融合，全力支持金融支柱產業，以應付區內激烈競爭和西方集團的制裁風險。之不過，另一主要資產：香港樓市卻現暗湧，商用物業市道低迷、一、二手住宅市場表現分化愈來愈大。新一屆政府得及早作出戰略部署，做好預案，主動梳理供需，防範樓市極端波動，包括適時放寬樓市「辣招」，以實際行動支持金融與民生，重建市民信心，推動經濟發展。

事實上，世界經濟大變局不斷推演，中美博弈、東西分裂，去美元化成為新趨勢，香港的國際金融中心定位必須重新檢視並加以鞏固，涉及貨幣、支付結算、金融系統等多方面，足以帶來極大的震盪，可這是時代演變的必經之路，無法迴避，只有善用內地這大靠山來克服困難，帶領經濟走進新紀元，重新凝聚港人，共建家園。這期間，一個穩定的樓市，非但只關乎到基本住屋問題，更有利保障資產價格和市場預期穩定，撬動固定資產投資，成為香港打好金融戰的一股重要穩定力量，容不得有任何閃失。

明乎此，政策底線是須有力維持樓價在合理幅度下波動，大升大跌皆得避免。在有序增加土地及房屋供應應付基本住屋需求的同時，如何加強各主要產業競爭力，吸引人才與資金流入，支持綜合物業市場發展，並帶動周邊產業可持續發展，頓成新一屆政府的重要任務。

不過，更貼身的問題在於眼前樓市的不穩定因素。在港人移民潮，加上美國貨幣政策重納量化緊縮周期，利率看升而市場流動性趨緊之下，今年以來一手住宅市場銷情有放慢迹象，二手樓市已明顯受壓。是否必要等到誠如各大投資銀行所預測，樓價急挫兩成才懂得去放寬樓市「辣招」救亡？最怕是後知後覺，遇上國際地緣政治不可臆測的重大風險夾擊，樓價直線式大冧，業主重陷負資產夢魘，財富效應一下子消散，誠乃這大變局下香港經濟所不能承受的痛！

加強城市規劃、提升覓地效率、加快項目審批、建築和銷售流程，一直是港府房屋政策須改善的重點領域，本報過去獻上多個發展藍圖，冀新一屆政府能「開竅」長進，善用《港區國安法》提供穩定的內政環境，盡快做出成績來。另一方面，檢討樓市「辣招」，適時放寬按揭措施，助市民置業、便利換樓需求，改善市場流通量，讓樓市重展活力，也是刻不容緩，例如放寬「雙倍印花稅」（DSD），有序縮短物業額外印花稅（SSD）的辣招稅期限等。

和平盛世已不再，迎面而來的是存亡問題。港府施政不能再抱過去25年般自大、不甚作為的心態，得時刻毋忘危機感，嚴防隱患。畢竟國家的發展，容不得香港繼續蹉跎！