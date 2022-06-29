正論：事實證明難清零　擾民措施應鬆綁

7•1將至，市民除了關心國家領導人訪港，更關心中央會否送大禮。香港目前仍然規定入境人士必須到酒店強制隔離7日，由外商到海外港人均轟為極度擾民。其實，新冠病毒無法清零已是不爭的事實，澳門先後實施三輪全民核酸檢測，依然無法截斷病毒傳播已是明證。既然中港無法在一時三刻內通關，港府便應爭取盡快與外國通關，將隔離措施縮短乃至廢除已是大勢所趨，否則國際金融中心地位勢必不保。

無獨有偶，內地昨日宣布放寬入境隔離規定，由14日隔離加7日居家監測，減至7日隔離加3日居家監測。儘管當局強調，此舉是對防控措施的優化調整，並非放鬆而是體現精準防控。但姑勿論如何，就着新冠變種病毒的特性因時制宜非常重要，繼續「一刀切」停工停產、對外封鎖已是不合時宜。

撇除內地的做法不談，香港作為實施「一國兩制」的特別行政區，絕對有權有責制訂最適合香港的防疫要求。無可否認，近日疫情有所反彈，連續多日每天新增接近二千宗確診，但更不容否認的是，重症、死亡及入院個案皆沒有特別增加，與今年2至4月疫情高峰期不可同日而語，反映疫情已趨穩定。尤其是港府強行推出第三階段「疫苗通行證」，不打齊三針寸步難行；加上近期曾爆發群組感染的酒吧業，當局規定顧客進入場所必須進行快測，市民和業界都有乖乖配合。市民和商界可以做的都做了，港府還有甚麼理由諸多設限而不讓社會早日復常？

實際上，澳門已是一個很好的例子。一直以來，澳門都被譽為防疫模範生，新冠疫情一直沒有大規模爆發，亦早已與內地正常通關。惟不管如何嚴防死守，新冠病毒一樣可以突破防線。近日澳門確診個案累計逾400宗，先後進行三輪全民核酸檢測，每次皆揪出患者，部分更為沒有源頭，證明社區存在大量傳播鏈。正如本港一些專家指出，新冠病毒已成風土病，類似傷風感冒，我們會因為患上傷風便停止一切商業活動嗎？會因為感冒便動輒入院隔離嗎？新冠病毒未變種前，殺傷力的確十分驚人，隔離措施絕對是有的放矢；但發展至今，死亡和重症已經大減，絕大部分患者只需在家休息數天便會痊愈。偏偏港府一本通書讀到老，依然視新冠病毒為洪水猛獸，「疫苗通行證」愈收愈緊，入境措施堅持不鬆綁，擾民不特止，打擊經濟以至香港被國際孤立，影響才是最災難性。

誠然，內地情況跟香港以至其他地方不同，內地人口多達14億，城鄉醫療條件差距巨大，不能貿然大幅放寬防疫措施絕對可以理解。此所以，若香港短期內無法與內地通關，便應退而求其次，轉而盡快與國際通關。目前因為入境後必須強制隔離7日，對外，導致檢疫酒店一房難求並引發炒風，令海外港人和外商來港困難重重；對內，同樣令「被禁足」長達兩年半的港人無法外遊，即使日本、南韓、泰國等港人熱門旅遊地區早已開放門禁，不用打針不用隔離也能入境，卻依然無法掀起熱潮，全因隔離措施過於嚴苛。一般打工仔一年只有十多天大假，不若港府高官動輒有幾十日大假放極都有，隔離7日令外遊成本大增，只能被迫繼續過着禁足生活。若新政府上任後依然不恤民情，恐怕蜜月期將十分短暫，民怨只會繼續發酵。

有見及此，消息指新政府正研究縮短入境人士抵港檢疫安排，初步傾向縮短至酒店檢疫5日，加居家隔離兩日。這固然是個好開始，但仍遠遠不足，「5+2」依然是個不短的時間，對比亞洲周邊地區老早已不用入境旅客隔離，甚至連疫苗也不用接種，香港實在相形見絀。可以看到，日本出名保守，一樣打破門禁；新加坡甚至連口罩令都早已解除，以至不少外商將基地從香港移往新加坡。最新出爐的2022年全球百大最佳機場排名，香港機場首次跌出10大，連降10級至第20位，排名比排第18位的廣州白雲機場更低。全球最佳三甲依次為卡塔爾多哈哈馬德機場、日本東京羽田機場及新加坡樟宜機場。此消彼長，除了又見新加坡再領風騷，更見東京羽田機場硬件明明不及香港，排名卻遠拋香港，這樣還不足以讓港府反思嗎？

必須指出，「疫苗通行證」同樣需要盡快放寬甚至廢除。現時不打三針者，無法剪髮、美甲、看電影和在食肆堂食等，港府以限制人身自由來逼針完全是不人道的。最不堪的是，港府連基層病人都不放過，到公院覆診一樣必須接種三劑疫苗，以至許多年老或長期病患者不是無法到公院覆診，就是被迫冒險打針，有些人甚至有病也不敢醫。最近科學委員會突然建議將首兩針復必泰疫苗接種間距，由現時3星期延長至8星期，皆因外國研究顯示，相隔較久接種首兩針復必泰，可減低患心肌炎風險，說明疫苗絕非如港府吹噓的安全。相反，愈來愈多個案在接種疫苗後患上心肌炎，甚至有個案因此病危或死亡，繼續盲目逼針是否合理，不言自明。

逆水行舟，不進則退。當全世界早已生活恢復正常，只有香港仍然閉關自守，香港與國際開放互通的優勢蕩然無存，還有甚麼競爭力可言？新政府與其再作擾民之舉，倒不如大刀闊斧廢除擾民措施，盡快通關，或先與泰國、越南、杜拜等友好地區通關，再進一步與全世界接軌。香港已沒有條件繼續蹉跎，否則本報常言的「香港人不是病死而是餓死」勢必一語成讖！